Це такий єдиний процес для нового рахунку. І він дійсно вимагає поповнити рахунок на 20 євро, щоб ідентифікувати відправника і порівняти з даними, на які відкритий рахунок. Тому поповнювати можна тільки зі своєї картки або зі свого рахунку через SEPA. Це така компенсація за спрощену процедуру відкриття рахунку. Потім, коли все вже відкрито і перевірено, переказ на цей рахунок може зробити будь-хто.

От сумніваюсь, що переказ TransferGo буде здійснено з рахунку клієнта від його імені. Скоріш за все там буде якись рахунок сервіса в якості відправника, що в даному випадку не підійде.

Жуть. Тогда выходит, что только жене в каком-то банке открывать счёт и с него переводить. В чём, кстати, проблема, если она уже в ЕС? Вроде ж основным затыком считается необходимость иметь доказательство проживания и, если банк традиционный, зайти в отделение.Да, конечно, отправителем будет сервис. В этом же и фишка пользоваться украинской картой там, где с неё даже тянуть не желают. Брокеров при тоже требовании пополнения только со своего счёта это устраивает и они только иногда просят показать квитанцию, что инициирован этот перевод был таки тобой. Есть ещё Genome, Zen и Paysera, которые спокойно открываются и пополняются из Украины и оттуда уже SEPA идёт с личного счёта пользователя. Но если есть требование, чтобы счёт был жены, то, вроде, обсуждать нечего.