Шукаю партнера в бізнес

netengi
Есть интерес в инвестировании.
Свяжитесь со мной по номеру 0968500703 Сергей
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 13 вер, 2017 19:57
заинтересован
netengi
Есть интерес в инвестировании.
Свяжитесь со мной по номеру 0968500703 Сергей
Додано: Пон 02 жов, 2017 21:28
Ищу Партнера-Инвестора для расширения бизнеса в Одессе в сфе
Уважаемые Инвесторы,
Ищу Долгосрочного Партнера-Инвестора для расширения надежного и прибыльного бизнеса в Одессе в сфере внутреннего туризма.
Туристический сезон в Одессе бьет рекорды. Летом альтернативы Одессе нет и не будет.
Бизнес-модель построена на туристической и сезонный привлекательности Одессы. Я предлагаю не «идею» или сомнительный «стартап» с возможными «или-или». Я предлагаю увеличить успешный финансовый результат полученный в 2014, 2015, 2016 и в 2017 году. С 2014 года начал тестировать нишу в которой получал рост каждый год на 30%. Провел множество маркетинговых экспериментов по привлечению клиентов, Создал команду, знаком с ключевыми людьми, имею реальный опыт выполнения и администрирования от «а до я». Конкурентов мало и они «пухнут» от дохода. Я хочу их обогнать. Пока еще есть много инструментов для захвата и опережения конкурентов.
Инвестиции представляют собой покупку качественного оборудования (эффективного, рентабельного и в свою очередь ликвидного) для непосредственного выполнения услуги:
- Инвестиции Начального запуска (покупка и перегон недорогой и ликвидной яхты подходящего образца) - 65 тыс. долл.
- Инвестиции Эффективного запуска (покупка двух разноплановых яхт чартерного образца) - 140 тыс. долларов.
• Сумма инвестирования – $ 140 тыс.
• Ставка дисконтирования инвестиции в размере - 12,5%
o Внутренняя норма прибыльности (IRR): 31 %
o Чистая приведенная стоимость (NPV): $ 106 тыс
o Индекс рентабельности инвестиций (PI): 76 %
o Период окупаемости инвестиций (PP): 3 лет
o Дисконтированный период окупаемости (DPP): 6 лет
Лучшее время для покупки необходимого оборудования - осень-зима. Подготовка к запуску - весна. Работа проекта: начало мая - конец сентября.
Условия инвестирования - обсудим с каждым желающих в отдельном порядке. Предполагается долевое участие в прибыли проекта. Также возможен поэтапный выкуп доли инвестора в перспективе с выплатой интереса инвестора.
По возврату инвестиций, данное направление выгоднее инвестирования в арендную недвижимость. При запуске двух яхт в аренду, инвестор будет получать чистую прибыль превышающую арендные ставки по недвижимости и не иметь никаких расходов по содержанию и обслуживанию. При этом приятный бонус, у инвестора в Одессе будет стоять яхтенный флот для личного отдыха без несения каких-либо расходов.
Полный возврат инвестиций в формате займа - от 3 лет. с учетом интереса и без долевого участия в перспективе. При долевом участии и при покупке двух яхт, полный возврат вложенных средств наступит на 7 год, а дальше надежный бизнес с пассивным доходом. Есть план масштабирования бизнеса. Но и без масштабирования предлагаемая бизнес-модель вечная. Обязательная полная юридическая безопасность ваших инвестиций. Заключение договора о сотрудничестве или создание совместного предприятия. Открытость и честность ищу от Вас и гарантирую от себя. Рассчитываю найти порядочных партнеров для долгосрочного сотрудничества.
Всем заинтересованным готов прислать расширенный инвестиционный план с ответом на многие вопросы.
С уважением ко всем прочитавшим,
Андрей Федчук
Контакты:
email: iopka@ukr.net
Телефон: 094-94-802-94 (вайбер) или 093-000-1094
Ссылки:
Фейсбук профиль -
Фейсбук группа -
Мое Приглашение 2016-2017 -
Сайт Каприччио 2012 - vMore.com.ua
Новый Сайт Паллады 2017 - Sale.vMore.com.ua
2017 Афина-Паллада - youtube.com/watch?v=-iQkjwGaAyk
2016 Каприччио - youtube.com/watch?v=SXiVHT4aQDk
Додано: Вів 17 жов, 2017 10:59
Ищу партнера для создания инвестфонда
Добрый день.
Планирую создать инвестфонд совместно с партнером.
Для этого есть рабочая авторская стратегия торговли с любыми инструментами (валюта, крипта, фонда, фьючерсы, металлы, сырье, индексы).
В частности в течение года велась тестовая торговля. С января были отрегулированы показатели с плавающей просадкой не более 15% и прибыльностью 10-15% в месяц.
Ознакомиться можно здесь
Ищу партнера, который готов инвестировать на первом этапе в торговлю на своем личном счете не менее 10К долларов, а затем совместно организовать инвестиционный фонд, подобрав удобную юрисдикцию.
Со мной можно связаться по адресу b4pclub собачка ukr.net
Додано: Сер 18 жов, 2017 11:43
Ищем партнеров для нового геосоциального сервиса «Clustory»
Добрый день, всем участникам форума!
Команда «InCode Group» в поиске партнеров для нового сервиса - «Clustory», приложения совмещающего в себе функции социальной сети, доски объявлений и геопозиционирования, новый формат, с использованием специального символьного языка «Emoji» и элементами дополненной реальности — геолокатором, т.е. объединяет в себе сразу 3 продуктовые ниши.
О продукте:
Доступные версии:
- iOS:
- Android:
Цели и задачи:
- занять освободившуюся нишу русскоязычных социальных сетей;
- повысить активность среди общества:
- социальную — общение;
- культурную — освещение новых мест;
- коммерческую — привлечение новых потенциальных клиентов в заведения, размещение рекламных объявлений о продажах;
- развлекательную — разработка социальных активностей на базе приложения (квесты), распространение слухов, etc.
- монетизация за счет разработанной геймификации.
Портрет целевого потребителя: возрастной сегмент пользователей – от 16 до 65 лет. Активные пользователи социальных сетей, ежедневная генерация контента, интересуются мероприятиями, обсуждают новости, объединяются в группы по интересам. Представляют свой бренд/бизнес, контроль над детьми, обсуждение острых политических проблем.
Анализ рынка:
Долгосрочные перспективы продукта:
- увеличение количества активных пользователей;
- внедрние корпоративных бизнес-аккаунтов для компаний;
- доработка стабильной версии с учетом обратной связи от пользователей.
Уникальность товарного предложения:
Стоит рассматривать в 2 аспектах:
а) Коммерческий — для мероприятий и представителей бизнеса — сбор потенциальных клиентов, сбор обратной связи и оценка заведений\ мероприятий, возможность пропиарить себя (оставаться на слуху);
б) Потребительский — для пользователей — возможность показать себя, познакомиться с другими людьми, использовать сервис для анонимных отзывов, всегда быть в центре событий (мероприятия, акции, скидки).
О том как развивается проект:
Рекламные возможности:
Текущая стадия разработки - тестирование жизнеспособной модели приложения, доработка существующего функционала, реализация системы мотивации и новых возможностей.
Сайт проекта:
Команда, компетенция и опыт:
Наши контакты Александр Белкин, +380962674918, support@incode-it.com
Додано: Суб 10 лис, 2018 15:33
Ищу партнера на 50% долю в работающем бизнесе !
Бизнес заключается в продаже , монтаже, обслуживанию каминных устройств: каминные топки, печи-камины , биокамины, електрокамины ,дымоходы,облицовки, деревянные изделия для каминов и т.д. через розничный и интернет магазины!
У нас есть ряд преимуществ, которые позволяют нам претендовать на успех:
1) Розничный магазин POLUMIA , (место расположение магазина г. Киев ул. Харьковское шоссе 19). Магазин уже оборудован образцами и полноценно начал работу с 1 августа 2017 г.
2) Интернет магазин ( Polumia.com.ua ) который работает с 1 марта 2017 года. Также каждый день идет наполнения товара (на сегодняшний день заполнено более 2500 единиц товара).
Продвижением и поддержкой интернет магазина занимается отдельный человек, заинтересованность которого процент с продажей товаров. Это позволит получить лучший результат за самые минимальные средства!
3) Опыт. Работаю с 2014 года. Пройдены все этапы работы : менеджер по продажам, консультант, монтажник, директор магазина, руководитель отдела продаж, владелец компании. На этом рынке у меня есть контакты поставщиков, которые позволяют заказывать товар с любого производителя Европы . Специальные цены как для оптовых клиентов, которые собраны за 4 года кропотливой работы в качестве как менеджера по продажам в сфере каминов, так и руководителя.
4) Наличие собственного производства деревянных изделий для каминов , которое позволят нарастить продажи как в розничном, так и в интернет магазине, выполняя заказы любой сложности даже для самых требовательных клиентов, что позволяет так зарабатывать на данном направлении.
5) Сформирована собственная монтажная организация для монтажа устройств " под ключ".
До инвестирование в виде продажи доли (50%) пойдет на развитие компании, а именно: покупка товаров средства для открытия нового магазина каминов в другом городе ( детали сообщу лично при запросе ). Логистику, организацию помещения,маркетинг и продвижение проекта в интернете беру на себя
Я ищу человека, который будет готов развиваться вместе с нами и масштабировать бизнес с молодым и амбициозным партнером. Стоимость долевого участия - 30 000 евро.
По всем вопросам и более детальной информация обращайтесь по тел.: (063) 964 80 48 Роман. Так же можете задавать вопросы через личные сообщения на почту Polumia.ua@gmail.com или в самой теме!
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:26
Партнер в веб проект (предоставление интеллектуальных услуг)
Ищу партнера в готовый веб проект:
• Слабая конкурентная среда (актуальный спрос на уникальную цифровую информацию).
• Востребованность на рынке услуг, не покрываемая предложениями конкурентов.
• Полностью готовый и запущенный проект, требующий инвестиций.
• Требуемая сумма инвестиций 3000$(Долларов США), рассматриваю только одного инвестора(доля 50%).
• Возврат инвестиций 1-1,5 месяца(предоставление интеллектуальных услуг и рекламный бизнес).
Контактные данные:
Почта: feedback@wholie.today
Телеграмм: @Circumlocution
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:42
Шукаю бізнес партнера для надання послуг із IT аутсорсингу.
Шукаю бізнес партнера для надання послуг із IT аутсорсингу.
Якщо у вас є можливість спілкуватися із компаніями, яким потрібно виконати роботи із написання програмного забезпечення, давайте будемо співпрацювати. Схема роботи проста: ви шукаєте замовника, а ми виконуємо його замовлення.
Після виконання робіт ви отримуєте % від вартості проекту.
Нам цікаві такі напрями співпраці:
- цифрова обробка сигналів;
- телекомунікації (GSM, CDMA, LTE);
- низькорівневе програмування (DSP, FPGA);
- трансляція коду із однієї мови на іншу;
Ми відкриті для діалогу, тож давайте використаємо всі можливості для співпраці!
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