RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1445144614471448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 229
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:00

  chipmunk написав:Хто спец в зануленні карти - сьогодні закинув точну суми недостачі, в списку 4 'погашення кредиту', карта в 0 - ну тобто 20тис кредліміт. За ці дні, що до нового року нічого не домалюють?

нет
Stringer
 
Повідомлень: 7076
З нами з: 23.01.13
Подякував: 190 раз.
Подякували: 980 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:07

Re: Идея Банк

КЦ сказав, що 0<3000. Отже слід закрити...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7254
З нами з: 15.04.09
Подякував: 330 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:00

  chipmunk написав:КЦ сказав, що 0<3000. Отже слід закрити...


Каже гарячка, що 0=0.
тобто в стані спокою нічого не нарахують
Поки не закриваю
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2971
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1445144614471448
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, КУБ і 7 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5073, 5074, 5075
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
50745 6642702
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2017 17:58
Alfa_Bank
ВТБ Банк 1 ... 1196, 1197, 1198
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
11977 2352984
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2017 17:55
VTB Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 2951, 2952, 2953
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
29524 3627455
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2017 17:51
Support BForward
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.