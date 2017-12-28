Если завтра не будет информации о продление кешбэка по картбланшу, то его и не будет с 1го числа. Точнее расчитывать нужно именно на это. Значит будем в моне брать 2% кешбэк на продукты.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 22:32
Re: Идея Банк
Если завтра не будет информации о продление кешбэка по картбланшу, то его и не будет с 1го числа. Точнее расчитывать нужно именно на это. Значит будем в моне брать 2% кешбэк на продукты.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:11
Ага... щас. в прошлый раз инфо от продлении программы по кишмишу появилась 11.01.
А так. КБВ ныне не дюже вкусный.
Тася что там? Продлила?
Алла - на полгода.
Моня - всегда готов.
Универ- на три месяца.
Скунс???
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