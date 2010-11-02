RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1448144914501451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:36

Re: Идея Банк

Угу, смс - З нагоди свят ліміт на 20%... Люблять кредитчиків, а деполюдям фіг.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7271
З нами з: 15.04.09
Подякував: 331 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:38

Re: Идея Банк

Мне на 40% подняли, потрачено тыщи 3 было.
Shanovnij Klient! Z nagodi svjat z 28.12.17 vash limit za kartkoju Card Blanche zbilsheno na 15200grn. do 53300grn. Pryemnyh pokupok! Detali za tel.080505203
alex_b
 
Повідомлень: 446
З нами з: 24.07.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:11

мне на 10500. Посл. раз юзал КБВ в сентябре.

Лучше они налог на себя вновь взяли. Больше б было толку.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2768
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:34

Re: Идея Банк

Добавили +200%
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
Повідомлень: 2164
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1448144914501451
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alessandr1974, AximuS, J, lel, novichok, sd_lg, Кочевник і 9 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5089, 5090, 5091
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
50901 6656742
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 20:02
lel
Банк Глобус 1 ... 265, 266, 267
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
2667 371975
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 18:07
Кащей
ВТБ Банк 1 ... 1197, 1198, 1199
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
11982 2355299
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 16:52
VTB Bank
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12299)
29.12.2017 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.