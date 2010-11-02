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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2017 12:36
Re: Идея Банк
Угу, смс - З нагоди свят ліміт на 20%... Люблять кредитчиків, а деполюдям фіг.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:38
Re: Идея Банк
Мне на 40% подняли, потрачено тыщи 3 было.
Shanovnij Klient! Z nagodi svjat z 28.12.17 vash limit za kartkoju Card Blanche zbilsheno na 15200grn. do 53300grn. Pryemnyh pokupok! Detali za tel.080505203
Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:11
мне на 10500. Посл. раз юзал КБВ в сентябре.
Лучше они налог на себя вновь взяли. Больше б было толку.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:34
Re: Идея Банк
Добавили +200%
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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