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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 січ, 2018 20:26
Коллеги, кто нибудь менял карту, в связи со смертью магнитной полосы? меняют исключительно за 50 грн и только с чипом, или есть варианты? интрересует именно замена магнитки на магнитку
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Stringer
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Додано: Чет 04 січ, 2018 03:38
Stringer написав:Коллеги, кто нибудь менял карту, в связи со смертью магнитной полосы? меняют исключительно за 50 грн и только с чипом, или есть варианты? интрересует именно замена магнитки на магнитку
Кнопка перевыпуск в ИБ. Потом в отделение со старой.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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cdj2
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Додано: Чет 04 січ, 2018 13:35
cdj2 написав:
Stringer написав:Коллеги, кто нибудь менял карту, в связи со смертью магнитной полосы? меняют исключительно за 50 грн и только с чипом, или есть варианты? интрересует именно замена магнитки на магнитку
Кнопка перевыпуск в ИБ. Потом в отделение со старой.
тоесть бесплатно и безымянку дадут сразу?
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Stringer
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Додано: Чет 04 січ, 2018 15:56
Колеги, банка повідомляла про регламентні роботи в Іб станом на сьогодні, чи ні? А то якась картина маслом "Дія не може бути виконана". Поточних і карток не видно.
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stargazer
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Додано: Чет 04 січ, 2018 19:04
Идея совсем балованная стала.
Сегодня отправил жалобу в НБУ за нарушение условий деп.договора (не смог снять через тех.проблемы в инет-банкинге). Посмотрим на результат!
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anikola13
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Додано: Чет 04 січ, 2018 19:32
Інкогніто написав:Кнопка Зняти стає доступною в день закінчення депозиту?
Доступна чи знову йти у відділення?
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Інкогніто
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 06:31
Інкогніто написав:
Інкогніто написав:Кнопка Зняти стає доступною в день закінчення депозиту?
Доступна чи знову йти у відділення?
В отделение.
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anikola13
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:42
anikola13 написав:
Идея совсем балованная стала.
Сегодня отправил жалобу в НБУ за нарушение условий деп.договора (не смог снять через тех.проблемы в инет-банкинге). Посмотрим на результат!
Сегодня то же рассказал на телефон горячей линии в НБУ 044 230-19-60.
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Інкогніто
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:13
Звонили сегодня - предлагали кредит наличными как хорошему клиенту. Вежливо отказался
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Vorlon
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П'ят 05 січ, 2018 09:58
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