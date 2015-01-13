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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1449145014511452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:26

Re: Идея Банк

Коллеги, кто нибудь менял карту, в связи со смертью магнитной полосы? меняют исключительно за 50 грн и только с чипом, или есть варианты? интрересует именно замена магнитки на магнитку
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 03:38

Re: Идея Банк

Stringer написав:Коллеги, кто нибудь менял карту, в связи со смертью магнитной полосы? меняют исключительно за 50 грн и только с чипом, или есть варианты? интрересует именно замена магнитки на магнитку
Кнопка перевыпуск в ИБ. Потом в отделение со старой.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 13:35

  cdj2 написав:
Stringer написав:Коллеги, кто нибудь менял карту, в связи со смертью магнитной полосы? меняют исключительно за 50 грн и только с чипом, или есть варианты? интрересует именно замена магнитки на магнитку
Кнопка перевыпуск в ИБ. Потом в отделение со старой.

тоесть бесплатно и безымянку дадут сразу?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 15:56

Колеги, банка повідомляла про регламентні роботи в Іб станом на сьогодні, чи ні? А то якась картина маслом "Дія не може бути виконана". Поточних і карток не видно.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 19:04

Беспредельщица

Идея совсем балованная стала.
Сегодня отправил жалобу в НБУ за нарушение условий деп.договора (не смог снять через тех.проблемы в инет-банкинге). Посмотрим на результат!
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 19:32

Re: Идея Банк

Інкогніто написав:Кнопка Зняти стає доступною в день закінчення депозиту?
Доступна чи знову йти у відділення?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 06:31

  Інкогніто написав:
Інкогніто написав:Кнопка Зняти стає доступною в день закінчення депозиту?
Доступна чи знову йти у відділення?

В отделение.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:42

  anikola13 написав:Идея совсем балованная стала.
Сегодня отправил жалобу в НБУ за нарушение условий деп.договора (не смог снять через тех.проблемы в инет-банкинге). Посмотрим на результат!


Сегодня то же рассказал на телефон горячей линии в НБУ 044 230-19-60.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:13

Звонили сегодня - предлагали кредит наличными как хорошему клиенту. Вежливо отказался :)
Vorlon
 
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