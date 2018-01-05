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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2018 02:56
Кащей написав:
Белочке?
Как я пониманию, "Банк инвестиций и сбережений". Лого с белочкой.
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anikola13
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Додано: Суб 06 січ, 2018 07:34
anikola13 написав: Кащей написав:
Белочке?
Как я пониманию, "Банк инвестиций и сбережений". Лого с белочкой.
Все верно.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 06 січ, 2018 12:13
anikola13 написав: Інкогніто написав: anikola13 написав:
Идея совсем балованная стала.
Сегодня отправил жалобу в НБУ за нарушение условий деп.договора (не смог снять через тех.проблемы в инет-банкинге). Посмотрим на результат!
Сегодня то же рассказал на телефон горячей линии в НБУ 044 230-19-60.
Вначале тоже записал на автоответчик. Через часа 2 перезвонила девушка вежливо уточнила, что она не расслышала. На след. день позвонила "мадам", по-другому не назову. Представилась сотрудницей одного из подразделений НБУ и начала мне рассказывать, что это мои проблемы с Идеей, а не НБУ. Я озверев... доходчиво рассказал все.
Потом пауза и предложение написать электронное или почтовое обращение в НБУ.
Вот теперь думаю, если такие "мадам" там все, что дальше????
Все там такие. Проверял с проминвестом и ещё несколько раз...
Вопрос: если не тратить 5 тыс за месяц но к концу месяца выводить в ноль - не придется платить 25 грн абонки?
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Додано: Суб 06 січ, 2018 12:24
2XL
Нужно проверять.
А это только 01.02.
И 3000 грн, а не 5000
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anikola13
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Додано: Суб 06 січ, 2018 12:36
anikola13 написав:2XL
Нужно проверять.
А это только 01.02.
И 3000 грн, а не 5000
Ну 3 - это ещё куда ни шло... 10 грн за СМС остаётся в любом случае?
Размер имеет значение.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 12:44
2XL написав:
anikola13 написав:2XL
Нужно проверять.
А это только 01.02.
И 3000 грн, а не 5000
Ну 3 - это ещё куда ни шло... 10 грн за СМС остаётся в любом случае?
смс стало бесплатным. Абрать плату обещают при "-", а за смс и при "+" брали. Не брали при ровно "0,00"
Щось мені з ТАС "щастить"
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