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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 02:56

  Кащей написав:Белочке?

Как я пониманию, "Банк инвестиций и сбережений". Лого с белочкой.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 07:34

  anikola13 написав:
  Кащей написав:Белочке?

Как я пониманию, "Банк инвестиций и сбережений". Лого с белочкой.

Все верно.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:13

Re: Идея Банк

anikola13 написав:
  Інкогніто написав:
  anikola13 написав:Идея совсем балованная стала.
Сегодня отправил жалобу в НБУ за нарушение условий деп.договора (не смог снять через тех.проблемы в инет-банкинге). Посмотрим на результат!


Сегодня то же рассказал на телефон горячей линии в НБУ 044 230-19-60.

Вначале тоже записал на автоответчик. Через часа 2 перезвонила девушка вежливо уточнила, что она не расслышала. На след. день позвонила "мадам", по-другому не назову. Представилась сотрудницей одного из подразделений НБУ и начала мне рассказывать, что это мои проблемы с Идеей, а не НБУ. Я озверев... доходчиво рассказал все. :cry: Потом пауза и предложение написать электронное или почтовое обращение в НБУ.
Вот теперь думаю, если такие "мадам" там все, что дальше????
Все там такие. Проверял с проминвестом и ещё несколько раз...
Вопрос: если не тратить 5 тыс за месяц но к концу месяца выводить в ноль - не придется платить 25 грн абонки?
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:24

2XL
Нужно проверять.
А это только 01.02.
И 3000 грн, а не 5000
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:36

Re: Идея Банк

anikola13 написав:2XL
Нужно проверять.
А это только 01.02.
И 3000 грн, а не 5000
Ну 3 - это ещё куда ни шло... 10 грн за СМС остаётся в любом случае?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:44

  2XL написав:
anikola13 написав:2XL
Нужно проверять.
А это только 01.02.
И 3000 грн, а не 5000
Ну 3 - это ещё куда ни шло... 10 грн за СМС остаётся в любом случае?

смс стало бесплатным. Абрать плату обещают при "-", а за смс и при "+" брали. Не брали при ровно "0,00"
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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