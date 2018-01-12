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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2018 20:21
anikola13 написав:
"гарячка" каже, що якщо витрат не буде 3000 грн, то 25 грн буде списано в будь-якому випадку.
Это утверждение противоречит тарифам. Для вас что имеет большее значение - тарифы или горячая линия?
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 20:37
Vorlon
У "Идея" бывают разные идеи...
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anikola13
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:40
Vorlon написав: anikola13 написав:
"гарячка" каже, що якщо витрат не буде 3000 грн, то 25 грн буде списано в будь-якому випадку.
Это утверждение противоречит тарифам. Для вас что имеет большее значение - тарифы или горячая линия?
Какой именно строке тарифов противоречит это утверждение ?
Я вижу такое:
Стоимость обслуживания карты по счету, по которому сумма безналичных расчетов составляет свыше 2999,99 грн. - не тарифицируется, а по счетам, имеющим сумму безналичных расчетов менее -2999,99 грн. - составляет 25 грн в месяц.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:43
mustbe написав: Vorlon написав: anikola13 написав:
"гарячка" каже, що якщо витрат не буде 3000 грн, то 25 грн буде списано в будь-якому випадку.
Это утверждение противоречит тарифам. Для вас что имеет большее значение - тарифы или горячая линия?
Какой именно строке тарифов противоречит это утверждение ?
Я вижу такое:
Стоимость обслуживания карты по счету, по которому сумма безналичных расчетов составляет свыше 2999,99 грн. - не тарифицируется, а по счетам, имеющим сумму безналичных расчетов менее -2999,99 грн. - составляет 25 грн в месяц.
Читаете ВНИМАТЕЛЬНО
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:59
viewtopic.php?p=4261797#p4261797
mustbe написав:
Какой именно строке тарифов противоречит это утверждение ?
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Vorlon
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:05
Спасибо, нашел.
Тем самым они просто уменьшили грейс с 30-60 до 1-30.
Зато - убрали идиотское платное смс-инфо
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mustbe
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:19
Могу подлить вам маслица в огонёк
Вот из этой фразы: "при наявності заборгованості" -- не понятно на какой момент эта задолженность учитывается/анализируется.
Например, была задолженность в течение расчетн. периода, и к расч. дате она была погашена.
У Аллы абонка (РКО) в этом случае не берётся, а у скунса - берётся.
Вот шо Идея напридумала: как у скунса или как у Аллы?
Но полюбе, если на полке весь РП пролежал БланЖ, то абонка не должна браться... наверное
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:30
Ну, у скунса - это не "заборгованность", а "использование кредитных средств".
Вроде.
Могу подлить вам маслица в огонёк (с)
Слоган кардбланши - "не пользуешься - не плати".
Что не мешало этим пшекам снимать 10 грн + невнятные проценты за смс.
Так что - гасим в ноль, ждём февраля
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Додано: Суб 13 січ, 2018 02:17
Что там с кешбеком? Пока юзал моню для продуктов. Ну, буду продовжувати користуватись альфой і моней.
Цікаво, що буде з ідеєю після кешбеку?
Новий банк, що не виконав умови:
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