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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1458145914601461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 20:21

  anikola13 написав:"гарячка" каже, що якщо витрат не буде 3000 грн, то 25 грн буде списано в будь-якому випадку.

Это утверждение противоречит тарифам. Для вас что имеет большее значение - тарифы или горячая линия?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 20:37

Vorlon
У "Идея" бывают разные идеи...
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:40

  Vorlon написав:
  anikola13 написав:"гарячка" каже, що якщо витрат не буде 3000 грн, то 25 грн буде списано в будь-якому випадку.

Это утверждение противоречит тарифам. Для вас что имеет большее значение - тарифы или горячая линия?

Какой именно строке тарифов противоречит это утверждение ?

Я вижу такое:
Стоимость обслуживания карты по счету, по которому сумма безналичных расчетов составляет свыше 2999,99 грн. - не тарифицируется, а по счетам, имеющим сумму безналичных расчетов менее -2999,99 грн. - составляет 25 грн в месяц.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:43

  mustbe написав:
  Vorlon написав:
  anikola13 написав:"гарячка" каже, що якщо витрат не буде 3000 грн, то 25 грн буде списано в будь-якому випадку.

Это утверждение противоречит тарифам. Для вас что имеет большее значение - тарифы или горячая линия?

Какой именно строке тарифов противоречит это утверждение ?

Я вижу такое:
Стоимость обслуживания карты по счету, по которому сумма безналичных расчетов составляет свыше 2999,99 грн. - не тарифицируется, а по счетам, имеющим сумму безналичных расчетов менее -2999,99 грн. - составляет 25 грн в месяц.
Читаете ВНИМАТЕЛЬНО
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:59

Re: Идея Банк

  mustbe написав:Какой именно строке тарифов противоречит это утверждение ?

viewtopic.php?p=4261797#p4261797
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:05

Спасибо, нашел.
Тем самым они просто уменьшили грейс с 30-60 до 1-30.
Зато - убрали идиотское платное смс-инфо
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:19

  Vorlon написав:
  mustbe написав:Какой именно строке тарифов противоречит это утверждение ?

viewtopic.php?p=4261797#p4261797

Могу подлить вам маслица в огонёк :wink:
Вот из этой фразы: "при наявності заборгованості" -- не понятно на какой момент эта задолженность учитывается/анализируется.
Например, была задолженность в течение расчетн. периода, и к расч. дате она была погашена.
У Аллы абонка (РКО) в этом случае не берётся, а у скунса - берётся.
Вот шо Идея напридумала: как у скунса или как у Аллы?
Но полюбе, если на полке весь РП пролежал БланЖ, то абонка не должна браться... наверное :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:30

Re: Идея Банк

Ну, у скунса - это не "заборгованность", а "использование кредитных средств".
Вроде.

Могу подлить вам маслица в огонёк (с)
Слоган кардбланши - "не пользуешься - не плати".
Что не мешало этим пшекам снимать 10 грн + невнятные проценты за смс.
Так что - гасим в ноль, ждём февраля
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 01:14

Re: Зняти

Кнопка Зняти недоступна. Продлевается автоматом уже до 2020 г.

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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 02:17

Re: Идея Банк

Что там с кешбеком? Пока юзал моню для продуктов. Ну, буду продовжувати користуватись альфой і моней.
Цікаво, що буде з ідеєю після кешбеку?
Новий банк, що не виконав умови:
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