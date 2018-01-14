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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2018 10:15
Stringer написав:
не исключено, что коллцентр идеи расположен где нибудь в жолкве, где русского языка просто никто не знает
Гм...
Це мабуть української у Вашій глухомані ніхто не знає
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ST_11
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Додано: Суб 13 січ, 2018 14:06
ST_11 написав: Stringer написав:
не исключено, что коллцентр идеи расположен где нибудь в жолкве, где русского языка просто никто не знает
Гм...
Це мабуть української у Вашій глухомані ніхто не знає
оставим нашу прифронтовую глухомань в покое - на нее никто не жалуется за незнание или невежество
просто тогда самостоятельно объясните жалобщику, почему ваша глухомань невежлива с клиентами
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Stringer
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Додано: Суб 13 січ, 2018 17:28
Отделение говорит, что слоган "Не пользуешься- не платишь" останется актуальным и после 19.01.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 14 січ, 2018 19:15
guntherhouse777 написав:Отделение говорит, что слоган "Не пользуешься- не платишь" останется актуальным и после 19.01.
Они мне как-то говорили, что десятка за смс идёт как обычная расходная операция.
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Інкогніто
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Додано: Нед 14 січ, 2018 22:06
Інкогніто написав:
guntherhouse777 написав:Отделение говорит, что слоган "Не пользуешься- не платишь" останется актуальным и после 19.01.
Они мне как-то говорили, что десятка за смс идёт как обычная расходная операция.
Это да- но они мне цитировали маляву с ГО.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 15 січ, 2018 01:06
Хм...Кешбека нет, абонплату придумали. Зачем теперь вообще нужна их карта?
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Додано: Пон 15 січ, 2018 01:36
Нет кэшбека - нет операций по карте. Надеюсь все так поступают. А в ГО пусть наблюдают и чешут затылок...
Размер имеет значение.
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Нед 14 січ, 2018 20:54
Cler
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