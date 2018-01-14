RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1459146014611462

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:15

  Stringer написав:не исключено, что коллцентр идеи расположен где нибудь в жолкве, где русского языка просто никто не знает

Гм...
Це мабуть української у Вашій глухомані ніхто не знає :wink:
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 28.04.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:06

  ST_11 написав:
  Stringer написав:не исключено, что коллцентр идеи расположен где нибудь в жолкве, где русского языка просто никто не знает

Гм...
Це мабуть української у Вашій глухомані ніхто не знає :wink:

оставим нашу прифронтовую глухомань в покое - на нее никто не жалуется за незнание или невежество :wink:
просто тогда самостоятельно объясните жалобщику, почему ваша глухомань невежлива с клиентами
Stringer
 
Повідомлень: 7130
З нами з: 23.01.13
Подякував: 192 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 17:28

Отделение говорит, что слоган "Не пользуешься- не платишь" останется актуальным и после 19.01.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2842
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 19:15

Re: Идея Банк

guntherhouse777 написав:Отделение говорит, что слоган "Не пользуешься- не платишь" останется актуальным и после 19.01.
Они мне как-то говорили, что десятка за смс идёт как обычная расходная операция.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 756
З нами з: 04.09.10
Подякував: 92 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 22:06

  Інкогніто написав:
guntherhouse777 написав:Отделение говорит, что слоган "Не пользуешься- не платишь" останется актуальным и после 19.01.
Они мне как-то говорили, что десятка за смс идёт как обычная расходная операция.

Это да- но они мне цитировали маляву с ГО.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2842
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 01:06

Хм...Кешбека нет, абонплату придумали. Зачем теперь вообще нужна их карта?
Shustoff
 
Повідомлень: 95
З нами з: 01.11.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 01:36

Re: Идея Банк

Нет кэшбека - нет операций по карте. Надеюсь все так поступают. А в ГО пусть наблюдают и чешут затылок...
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2629
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1459146014611462
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 2966, 2967, 2968
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
29672 3651149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2018 00:49
Михалыч
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 182, 183, 184
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 15:35
1832 585889
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 січ, 2018 22:02
korovas2
ВТБ Банк 1 ... 1215, 1216, 1217
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12160 2378206
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 січ, 2018 20:54
Cler
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14617)
15.01.2018 01:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.