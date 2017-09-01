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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1465146614671468

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 20:25

  Vorlon написав:Интересно - многие ли продолжают пользоваться кредиткой? :roll:

Последний раз пользовался 1.09.17.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:21

Re: Идея Банк

Ой+ написав:Я на початку місяця ще користувався КБВ у звичному режимі, бо думав по аналогії з минулим роком, що кишмиш пізніше одобрять. Але зараз вже віриться слабо. Уні привату де не де має бонус-плюс, ще моментальна виписка, ТСО кругом, бесплатна.
И сумма к погашению (на следующий день после погашения) четко понятна, без звонков ясно когда все загасил.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:32

Re: Идея Банк

Роксоланочка телефонувала
кредит готівкою пропонувала.
Інкогніто
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Повідомлень: 782
З нами з: 04.09.10
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 06:04

  Ой+ написав:
  guntherhouse777 написав:Ой+, СЭПами шаровыми брезгуете?


Отнюдь. Але було нормально обходитись внутрішньоідейною кухнею.

  Інкогніто написав:Кнопка Зняти стає доступною в день закінчення депозиту?


Як виявилось не завжди, сьогодні вже розривав у відділенні вже пролонгований депо, хоча якби стояв під 10 % з вільним зняттям, як вчора ще виглядало, то нехай би і ще постояв.


А не пидкажете, шановний добродию- можно ли будет досрочно разорвать и новый их депозит На Старт- где они дают первые 3 мес. 16%- а потом целый год по 10???
Причём и на сайте, и на отделении- говорят, что это трехмесячный депо, но в договоре- хитро написано!!!???
Могут быть проблемы со снятием через 3 мес((
menatep
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:00

  Інкогніто написав:Роксоланочка телефонувала
кредит готівкою пропонувала.

на встречный вопрос про эффективную ставку по этому кредиту весь энтузиазизм у звонящих Роксолян с Идеи сразу пропадает. Калцентр Идеи был вроде в Ивано-Франковске, что-то успокоились со звонками с своим кредитом, может на Польшу на заробитки поуезжали ? :D
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:03

  Інкогніто написав:Роксоланочка телефонувала
кредит готівкою пропонувала.

А мені тільки рекламну sms прислали.
P.S. Кредиткою ІДЕЇ перестав користуватись, хіба що в метрополітені ше використовую.
Планую вийти в 0 на РД подивлюсь чи щось знімуть.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:16

Re: Идея Банк

Опять предложили кредит наличными звонком по телефону. Но теперь прогресс - девочка научилась общаться на ломаном русском с интересным акцентом
Как порядочный человек, вы теперь должны взять этот кредит.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:36

  Кащей написав:
Опять предложили кредит наличными звонком по телефону. Но теперь прогресс - девочка научилась общаться на ломаном русском с интересным акцентом
Как порядочный человек, вы теперь должны взять этот кредит.

Пусть Роксолана Казаку наберет, тот ныне кредитами интересуется)
guntherhouse777
 
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