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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 січ, 2018 20:25
Vorlon написав:
Интересно - многие ли продолжают пользоваться кредиткой?
Последний раз пользовался 1.09.17.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:21
Ой+ написав:Я на початку місяця ще користувався КБВ у звичному режимі, бо думав по аналогії з минулим роком, що кишмиш пізніше одобрять. Але зараз вже віриться слабо. Уні привату де не де має бонус-плюс, ще моментальна виписка, ТСО кругом, бесплатна.
И сумма к погашению (на следующий день после погашения) четко понятна, без звонков ясно когда все загасил.
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Інкогніто
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:32
Роксоланочка телефонувала
кредит готівкою пропонувала.
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Інкогніто
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Додано: Суб 20 січ, 2018 06:04
Ой+ написав: guntherhouse777 написав:
Ой+, СЭПами шаровыми брезгуете?
Отнюдь. Але було нормально обходитись внутрішньоідейною кухнею.
Інкогніто написав:
Кнопка Зняти стає доступною в день закінчення депозиту?
Як виявилось не завжди, сьогодні вже розривав у відділенні вже пролонгований депо, хоча якби стояв під 10 % з вільним зняттям, як вчора ще виглядало, то нехай би і ще постояв.
А не пидкажете, шановний добродию- можно ли будет досрочно разорвать и новый их депозит На Старт- где они дают первые 3 мес. 16%- а потом целый год по 10???
Причём и на сайте, и на отделении- говорят, что это трехмесячный депо, но в договоре- хитро написано!!!???
Могут быть проблемы со снятием через 3 мес((
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menatep
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Додано: Суб 20 січ, 2018 18:00
Інкогніто написав:
Роксоланочка телефонувала
кредит готівкою пропонувала.
на встречный вопрос про эффективную ставку по этому кредиту весь энтузиазизм у звонящих Роксолян с Идеи сразу пропадает. Калцентр Идеи был вроде в Ивано-Франковске, что-то успокоились со звонками с своим кредитом, может на Польшу на заробитки поуезжали ?
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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alex lem
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Додано: Суб 20 січ, 2018 18:03
Інкогніто написав:
Роксоланочка телефонувала
кредит готівкою пропонувала.
А мені тільки рекламну sms прислали.
P.S. Кредиткою ІДЕЇ перестав користуватись, хіба що в метрополітені ше використовую.
Планую вийти в 0 на РД подивлюсь чи щось знімуть.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 21 січ, 2018 18:16
Опять предложили кредит наличными звонком по телефону. Но теперь прогресс - девочка научилась общаться на ломаном русском с интересным акцентом
Как порядочный человек, вы теперь должны взять этот кредит.
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Кащей
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Додано: Нед 21 січ, 2018 19:36
Кащей написав:
Опять предложили кредит наличными звонком по телефону. Но теперь прогресс - девочка научилась общаться на ломаном русском с интересным акцентом
Как порядочный человек, вы теперь должны взять этот кредит.
Пусть Роксолана Казаку наберет, тот ныне кредитами интересуется)
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guntherhouse777
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