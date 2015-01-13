кава-ресторани + діти макдональдс +обіди Пузаті хати і тд.
до 3 можна і добити чимось де нема кеш-бека по інших картках
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2018 15:28
кава-ресторани + діти макдональдс +обіди Пузаті хати і тд.
до 3 можна і добити чимось де нема кеш-бека по інших картках
Додано: Сер 31 січ, 2018 16:36
Додано: Сер 31 січ, 2018 16:47
Додано: Сер 31 січ, 2018 16:50
Додано: Сер 31 січ, 2018 16:52
Re: Идея Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:28
Коллеги, wolt450 верить можно и нужно.
он всегда в теме идейных делов)
Так что может даже 3К от ВВС не зря потрачена.
Додано: Сер 31 січ, 2018 18:36
Re: Идея Банк
Смысл? Альфа за это 4% чистоганом наливает.
Размер имеет значение.
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:41
Додано: Сер 31 січ, 2018 21:16
Та ото ж. При том что "біленька" мне очень нравилась, поскольку по сути была моей первой чисто кэшбек-картой, и я, хотя возможно так ни разу не заюзал ее по полной на максимальный месячный КБ, но все же ниже 200 грн. КБ в месяц не опускался по сути весь прошлый год. Теперь же с январскими гаданиями Идеи будет/не будет КБ, на фоне открытия Максимки от Аллы при уже имеющейся Виикой от Таси + прогнозируемой активизацией Мони (хоть сyки там и не дают лично мне кред-лим, но таки зачем же есть еще у меня родня ) - так вот в результате всего этого движа на февраль просто не вижу зачем может пригодиЦЦа "біленька". А там в марте посмотрим. Самое главное, что как показывает идеевский ИБ при нулевом долге по карте никакие 25 грн. сегодня не списались. Значит тарифы написаны правильно и карт, а может еще полежать.
Додано: Чет 01 лют, 2018 07:24
Re: Идея Банк
25 грн списались. 3к за январь потрачено.
Самки собак.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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