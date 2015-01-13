Додано: Сер 31 січ, 2018 21:16

wolt450 написав: 2XL написав: Смысл? Альфа за это 4% чистоганом наливает. Смысл? Альфа за это 4% чистоганом наливает.



перебор карток перебор карток

Та ото ж. При том что "біленька" мне очень нравилась, поскольку по сути была моей первой чисто кэшбек-картой, и я, хотя возможно так ни разу не заюзал ее по полной на максимальный месячный КБ, но все же ниже 200 грн. КБ в месяц не опускался по сути весь прошлый год. Теперь же с январскими гаданиями Идеи будет/не будет КБ, на фоне открытия Максимки от Аллы при уже имеющейся Виикой от Таси + прогнозируемой активизацией Мони (хоть сyки там и не дают лично мне кред-лим, но таки зачем же есть еще у меня родня) - так вот в результате всего этого движа на февраль просто не вижу зачем может пригодиЦЦа "біленька". А там в марте посмотрим. Самое главное, что как показывает идеевский ИБ при нулевом долге по карте никакие 25 грн. сегодня не списались. Значит тарифы написаны правильно и карт, а может еще полежать.