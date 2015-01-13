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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1470147114721473>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 15:28

  clientage написав:
  wolt450 написав:кеш-бек продовжили до кінця року
кава-ресторани буду юзати, якщо Монька продукти 4% поставить


І зробите на каві 3К/міс? Чи то для дружини, а самі -- у генделик? :lol:

кава-ресторани + діти макдональдс +обіди Пузаті хати і тд.
до 3 можна і добити чимось де нема кеш-бека по інших картках
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:36

  Stringer написав:
  wolt450 написав:кеш-бек продовжили до кінця року
кава-ресторани буду юзати, якщо Монька продукти 4% поставить

откуда инфа?

Так откуда инфа?
На их сайте - старый, просроченый документ висит.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:47

  tmp01 написав:
  Stringer написав:
  wolt450 написав:кеш-бек продовжили до кінця року
кава-ресторани буду юзати, якщо Монька продукти 4% поставить

откуда инфа?

Так откуда инфа?
На их сайте - старый, просроченый документ висит.

Гарячка каже. сайт ще не оновили
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:50

  wolt450 написав:
  tmp01 написав:Так откуда инфа?
На их сайте - старый, просроченый документ висит.

Гарячка каже. сайт ще не оновили

Спасибо.
Не банк, а колхоз "40 лет без урожая"! ))))
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 16:52

Re: Идея Банк

  tmp01 написав:Не банк, а колхоз "40 лет без урожая"! ))))

Косят трын-траву :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:28

Коллеги, wolt450 верить можно и нужно.
он всегда в теме идейных делов)
Так что может даже 3К от ВВС не зря потрачена.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:36

Re: Идея Банк

wolt450 написав:
  clientage написав:
  wolt450 написав:кеш-бек продовжили до кінця року
кава-ресторани буду юзати, якщо Монька продукти 4% поставить


І зробите на каві 3К/міс? Чи то для дружини, а самі -- у генделик?

кава-ресторани + діти макдональдс +обіди Пузаті хати і тд.
до 3 можна і добити чимось де нема кеш-бека по інших картках
Смысл? Альфа за это 4% чистоганом наливает.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:41

  2XL написав:Смысл? Альфа за это 4% чистоганом наливает.


перебор карток
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 21:16

  wolt450 написав:
  2XL написав:Смысл? Альфа за это 4% чистоганом наливает.


перебор карток

Та ото ж. При том что "біленька" мне очень нравилась, поскольку по сути была моей первой чисто кэшбек-картой, и я, хотя возможно так ни разу не заюзал ее по полной на максимальный месячный КБ, но все же ниже 200 грн. КБ в месяц не опускался по сути весь прошлый год. Теперь же с январскими гаданиями Идеи будет/не будет КБ, на фоне открытия Максимки от Аллы при уже имеющейся Виикой от Таси + прогнозируемой активизацией Мони (хоть сyки там и не дают лично мне кред-лим, но таки зачем же есть еще у меня родня ;)) - так вот в результате всего этого движа на февраль просто не вижу зачем может пригодиЦЦа "біленька". А там в марте посмотрим. Самое главное, что как показывает идеевский ИБ при нулевом долге по карте никакие 25 грн. сегодня не списались. Значит тарифы написаны правильно и карт, а может еще полежать.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 07:24

Re: Идея Банк

25 грн списались. 3к за январь потрачено.
Самки собак.Зображення
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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