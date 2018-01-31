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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:20
BBC написав:
кеш-бек сам загасит
Которого за январь скорее всего не будет, ага
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Vorlon
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Додано: Чет 01 лют, 2018 18:23
Vorlon написав: BBC написав:
кеш-бек сам загасит
Которого за январь скорее всего не будет, ага
Откуда информация?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 01 лют, 2018 18:29
BBC
А разве была информация, что он должен быть?
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Vorlon
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Додано: Чет 01 лют, 2018 18:36
Vorlon написав:BBC
А разве была информация, что он должен быть?
А была о отмене? Реклама гласит о нем, в правилах нет изменения дат. Но это же Идея
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 01 лют, 2018 18:40
BBC написав:
Реклама гласит о нем
Угу, тиждень тому вилізла в книгопиці
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 01 лют, 2018 21:01
Vorlon написав:clientage
Напоминалку ради 28 копеек - это такой тонкий троллинг?
А я в домбух на любой пишу, т.к. вот на 1й неделе планирую расход/приход
... делайте хоть что-нибудь!
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