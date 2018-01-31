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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1472147314741475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:20

  BBC написав:кеш-бек сам загасит

Которого за январь скорее всего не будет, ага :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:23

  Vorlon написав:
  BBC написав:кеш-бек сам загасит

Которого за январь скорее всего не будет, ага :D

Откуда информация?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:29

BBC
А разве была информация, что он должен быть?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:36

  Vorlon написав:BBC
А разве была информация, что он должен быть?

А была о отмене? Реклама гласит о нем, в правилах нет изменения дат. Но это же Идея ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:40

Re: Идея Банк

  BBC написав:Реклама гласит о нем

Угу, тиждень тому вилізла в книгопиці :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 21:01

  Vorlon написав:clientage
Напоминалку ради 28 копеек - это такой тонкий троллинг? :mrgreen:

А я в домбух на любой пишу, т.к. вот на 1й неделе планирую расход/приход :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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