Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:13

Що не спішать то факт, інтрига з кешбеком затяглась і невідомо, що буде швидше чи його виплатять або не виплатять, чи обновлять умови по КБВ. Справедливості ради все ж таки треба розуміти, що ідейні працівники наші рідненькі.

А от щодо історії: в 1939 на Польщу напали націонал-соціалісти та СРСР.

Не так добре з грошима, як погано без них.