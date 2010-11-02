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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1473147414751476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:06

  BBC написав:
  Vorlon написав:BBC
А разве была информация, что он должен быть?

А была о отмене? Реклама гласит о нем, в правилах нет изменения дат. Но это же Идея ;)

официально КБ программа закончилась 31.12. новой инфо о ее продлении не было.
Только наш уважаемый коллега прознал, что таки она будет продлена.В отделении пока ни с сном, ни духом.

А в МК рекламу о КБ программе тулит на идея, а какая-то хфирмочка.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:13

Re: Идея Банк

Що не спішать то факт, інтрига з кешбеком затяглась і невідомо, що буде швидше чи його виплатять або не виплатять, чи обновлять умови по КБВ. Справедливості ради все ж таки треба розуміти, що ідейні працівники наші рідненькі.
А от щодо історії: в 1939 на Польщу напали націонал-соціалісти та СРСР.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:21

  ukrprom2014 написав:Мой январский расходняк по картбланжу больше 3,5К, а 25-кой индейцы не побрезговали :(
Ну я и пожаловался на горячку за стыренный четвертак.
Телуха парила что у меня расход за январь 2600грн.
Говорю что в КБ вижу >3,5K. Она на своем 2,6 и кранты.
Грю зафиксируйте обращение - тип не верно работает тырилка комиссии.
Она мне - нет, мы мол ниче зафиксировать не могем. Мы ток ма консультируем.
Валите мол в отделениее, тип там узнавайте, или на сайте маляву пишите.
Ну на том и разошлись.
Через час звонит эта школота, и виноватым голоском мурлычит - прощенья просим, грит таки наш косяк, бум шото решать.
По времени грит, - до третьего дня.
Так чо, молодежь, у кого Идея так же четвертачек свиснула - звоните на горячку, требуйте долива после усадки пены в бокале!

до речі,
поповнював моб. рахунок тиждень тому, на 2.50 через ІБ,
гроші списались, а на моб. телефон так і не прийшла,
от і думаю, як так.... чи пробувати ще, чи як..?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:51

Re: Идея Банк

в общем так, мой нач отделения, по моей просьбе оформил маляву по кешбеку в головной офис, вчера пришел ответ, суть которого в том, что кешбек по карт-бланшу бессрочный и продлеватся автоматически, как и кредитная линия.
если будет решение об отмене кешбека, тогда об этом объявят.
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 02 лют, 2018 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:03

Stringer Гарна новина на день бабака, до речі, може саме до нього звертались ідеївці, щоб вирішити це питання?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:49

  Stringer написав:в общем так, мой нач отделения, по моей просьбе оформил маляву по кешбеку в головной офис, вчера пришел ответ, суть которого в том, что кешбек по карт-бланшу бессрочный и продлеватся автоматически, как и кредитная линия.
если будет решение об отмене кешбека, тогда об этом объявят.


ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАРАХУВАННЯ CASHBACK
3.1. Повернення коштів по торгових операціях (CashBack) здійснюється в період з 1 лютого 2017
року по 31 грудня 2017 року включно.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 01:12

  guntherhouse777 написав:
  Stringer написав:в общем так, мой нач отделения, по моей просьбе оформил маляву по кешбеку в головной офис, вчера пришел ответ, суть которого в том, что кешбек по карт-бланшу бессрочный и продлеватся автоматически, как и кредитная линия.
если будет решение об отмене кешбека, тогда об этом объявят.


ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАРАХУВАННЯ CASHBACK
3.1. Повернення коштів по торгових операціях (CashBack) здійснюється в період з 1 лютого 2017
року по 31 грудня 2017 року включно.

шашечки или ехать?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:48

Stringer,
мне то ехать. Только вот ПДД от Идеи есть только у ГО. Которые даже своим таксистам не говорят, я уже молчу о клиентах.
Подождем 10-го. Коллеги отпишутся.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:49

  guntherhouse777 написав:Stringer,
мне то ехать. Только вот ПДД от Идеи есть только у ГО. Которые даже своим таксистам не говорят, я уже молчу о клиентах.
Подождем 10-го. Коллеги отпишутся.
ждем
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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