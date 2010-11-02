официально КБ программа закончилась 31.12. новой инфо о ее продлении не было.
Только наш уважаемый коллега прознал, что таки она будет продлена.В отделении пока ни с сном, ни духом.
А в МК рекламу о КБ программе тулит на идея, а какая-то хфирмочка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:06
официально КБ программа закончилась 31.12. новой инфо о ее продлении не было.
Только наш уважаемый коллега прознал, что таки она будет продлена.В отделении пока ни с сном, ни духом.
А в МК рекламу о КБ программе тулит на идея, а какая-то хфирмочка.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:13
Re: Идея Банк
Що не спішать то факт, інтрига з кешбеком затяглась і невідомо, що буде швидше чи його виплатять або не виплатять, чи обновлять умови по КБВ. Справедливості ради все ж таки треба розуміти, що ідейні працівники наші рідненькі.
А от щодо історії: в 1939 на Польщу напали націонал-соціалісти та СРСР.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:21
до речі,
поповнював моб. рахунок тиждень тому, на 2.50 через ІБ,
гроші списались, а на моб. телефон так і не прийшла,
от і думаю, як так.... чи пробувати ще, чи як..?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:51
Re: Идея Банк
в общем так, мой нач отделения, по моей просьбе оформил маляву по кешбеку в головной офис, вчера пришел ответ, суть которого в том, что кешбек по карт-бланшу бессрочный и продлеватся автоматически, как и кредитная линия.
если будет решение об отмене кешбека, тогда об этом объявят.
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 02 лют, 2018 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:03
Stringer Гарна новина на день бабака, до речі, може саме до нього звертались ідеївці, щоб вирішити це питання?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:49
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАРАХУВАННЯ CASHBACK
3.1. Повернення коштів по торгових операціях (CashBack) здійснюється в період з 1 лютого 2017
року по 31 грудня 2017 року включно.
Додано: Суб 03 лют, 2018 01:12
шашечки или ехать?
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:48
Stringer,
мне то ехать. Только вот ПДД от Идеи есть только у ГО. Которые даже своим таксистам не говорят, я уже молчу о клиентах.
Подождем 10-го. Коллеги отпишутся.
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:49
ждем
Щось мені з ТАС "щастить"
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