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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1475147614771478>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 10:48

Re: Идея Банк

Прийшло смс - на закриту в січні карту нараховані %% 2коп. ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 15:19

  chipmunk написав:Прийшло смс - на закриту в січні карту нараховані %% 2коп. ;)

Бегите в банк пусть должок отдадут. Кстати что то мне кажется что это не совсем хорошо. Как в бухгалтерии. За копеек могут быть приличные проблемы.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 16:23

Re: Идея Банк

Та і я подорзєваю, що за активність по карті можуть списати 25грн абонки за лютий ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:13

Re: Идея Банк

А есть ли кэшбек на золото в идее и сколько, если есть?
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 22:04

Re: Идея Банк

...да тут не ясно будет ли он вообще )...а вы про золото...
..ну согласно программе то на продукты , АЗС и рестораны
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 22:06

Re: Идея Банк

У відділенні казали, що буде.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:07

На днях заканчивается депозит, кто в теме? :?:
Накидайте примерный план действий. Депо открытые в ИБ. Спасибо. :idea:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:17

Goodman
Если кнопка до сих пор не работает, то только отделение.
malser
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:17

  -VICTOR- написав:...да тут не ясно будет ли он вообще )...а вы про золото...
..ну согласно программе то на продукты , АЗС и рестораны

Если КБ программу продят, то таки будет вариант получит КБ с золота в 161 грн. максимум.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:22

  Goodman написав:На днях заканчивается депозит, кто в теме? :?:
Накидайте примерный план действий. Депо открытые в ИБ. Спасибо. :idea:


Спочатку визначаєтесь зі своїми намірами - знімати чи продовжувати на новий термін. Тоді якщо знімати то пробуєте варанти, якщо продовжувати, то теж варіанти, якщо той самий термін, то продовжать автоматично під діючий %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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