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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лют, 2018 10:48
Re: Идея Банк
Прийшло смс - на закриту в січні карту нараховані %% 2коп.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 03 лют, 2018 15:19
Додано: Суб 03 лют, 2018 16:23
Re: Идея Банк
Та і я подорзєваю, що за активність по карті можуть списати 25грн абонки за лютий
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:13
Re: Идея Банк
А есть ли кэшбек на золото в идее и сколько, если есть?
Додано: Пон 05 лют, 2018 22:04
Re: Идея Банк
...да тут не ясно будет ли он вообще )...а вы про золото...
..ну согласно программе то на продукты , АЗС и рестораны
Додано: Пон 05 лют, 2018 22:06
Re: Идея Банк
У відділенні казали, що буде.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 06 лют, 2018 08:07
На днях заканчивается депозит, кто в теме?
Накидайте примерный план действий. Депо открытые в ИБ. Спасибо.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 06 лют, 2018 08:17
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:22
Спочатку визначаєтесь зі своїми намірами - знімати чи продовжувати на новий термін. Тоді якщо знімати то пробуєте варанти, якщо продовжувати, то теж варіанти, якщо той самий термін, то продовжать автоматично під діючий %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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