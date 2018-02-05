Если мне не изменяет память, то там все депо с "додатковим терміном" с меньшим процентом. Так что только разрывать, и если надо, то открывать на новый срок.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:27
Re: Идея Банк
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