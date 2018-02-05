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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1475147614771478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:27

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:якщо продовжувати, то теж варіанти, якщо той самий термін, то продовжать автоматично під діючий %.

Если мне не изменяет память, то там все депо с "додатковим терміном" с меньшим процентом. Так что только разрывать, и если надо, то открывать на новый срок.
malser
 
Повідомлень: 430
З нами з: 05.09.12
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  #<1 ... 1475147614771478
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