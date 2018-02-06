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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1476147714781479

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:47

  Lost написав:
  chipmunk написав:Смс - ідеальна кредитна карта для вас 15т.грн ;) прогрес аднако, досі були тільки смс/дзвінки на кредит готівкою
меня тоже сегодня "порадовали" такой рассылкой и это при том что закрыл ненужные карты Идеи еще в начале декабря с лимитом в 2 раза выше :lol:
ну никак не дают о себе забыть!
кстати, карты спустя почти 2 месяца таки исчезли из идея онлайн, а номер счета все еще висит :|

И мне такая СМС пришла. А что за "идеальная кредитная карта"? Какую имеют в виду?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:51

Re: Идея Банк

Stringer написав:
  cdj2 написав:Вернули часть комиссии за СМС. Сняли самки собак 25, вернули 24. И снова лавров кашляет)

наверняка оставили проценты за прошломесячную десятку
Их сняли отдельно.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:32

  V2 написав:Що таке:
  guntherhouse777 написав:КБ с золота
? :oops:

10% КБ с первой покупки по КБВ.

candidat,
еще осенью идея хотели выпустить три новых карты: Грин, Браун и Фиолет.
Может, это они подоспели?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:02

candidat
да не обращайте внимание, идея свято верит что ее карты идеальные, вот и шлет что не попадя :mrgreen:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:10

Re: Идея Банк

А мне сегодня позвонили похоже с Идеи (поскольку номер определился как львовского региона) и автоответчик проговорил фразу типа "Хотите платить по кредиту меньше - дождитесь ответа оператора" и включилась музычка. Мне стало интересно, что имелось в виду, поскольку в настоящее время задолженности в данном банке по "білявке" не имею, да и в других банках долги по кредиткам весьма незначительные и все в грэйсе. Но услышать оператора было не судьба - после музычки послышались звуки переключения на кого-то после чего пошли короткие гудки. Вот и думаю теперь "Шо то було?" :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 06:57

Flamingo
Кредит наличными на "выгодных условиях", как клиенту с хорошей кред.историей.
0,3% ежемесячная комиссия при сроке 6 месяцев, если срок больше, то растет до 2%.
15% от суммы страховка.
14 или 15% годовых проценты по кредиту.
Т.е около 65% годовых при сроке 6 месяцев.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 07:15

Re: Идея Банк

и понятное дело от страховки нельзя отказаться.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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