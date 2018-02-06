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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2018 17:47
Lost написав: chipmunk написав:
Смс - ідеальна кредитна карта для вас 15т.грн
прогрес аднако, досі були тільки смс/дзвінки на кредит готівкою
меня тоже сегодня "порадовали" такой рассылкой и это при том что закрыл ненужные карты Идеи еще в начале декабря с лимитом в 2 раза выше
ну никак не дают о себе забыть!
кстати, карты спустя почти 2 месяца таки исчезли из идея онлайн, а номер счета все еще висит
И мне такая СМС пришла. А что за "идеальная кредитная карта"? Какую имеют в виду?
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Додано: Вів 06 лют, 2018 17:51
Stringer написав: cdj2 написав:
Вернули часть комиссии за СМС. Сняли самки собак 25, вернули 24. И снова лавров кашляет)
наверняка оставили проценты за прошломесячную десятку
Их сняли отдельно.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 19:32
V2 написав:
Що таке:
guntherhouse777 написав:КБ с золота
?
10% КБ с первой покупки по КБВ.
candidat,
еще осенью идея хотели выпустить три новых карты: Грин, Браун и Фиолет.
Может, это они подоспели?
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Додано: Вів 06 лют, 2018 22:02
candidat
да не обращайте внимание, идея свято верит что ее карты идеальные, вот и шлет что не попадя
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Lost
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Додано: Сер 07 лют, 2018 06:57
Flamingo
Кредит наличными на "выгодных условиях", как клиенту с хорошей кред.историей.
0,3% ежемесячная комиссия при сроке 6 месяцев, если срок больше, то растет до 2%.
15% от суммы страховка.
14 или 15% годовых проценты по кредиту.
Т.е около 65% годовых при сроке 6 месяцев.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 07:15
и понятное дело от страховки нельзя отказаться.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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