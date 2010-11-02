Так Вы попробуйте, эт зависит от вашей любви к отделению. За спрос не бьют Вы до сих пор не знакомы с менагерами своего отделения? ПлёХо, у Идеи всё ж по-домашнему
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Додано: Сер 07 лют, 2018 12:14
Так Вы попробуйте, эт зависит от вашей любви к отделению. За спрос не бьют Вы до сих пор не знакомы с менагерами своего отделения? ПлёХо, у Идеи всё ж по-домашнему
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 07 лют, 2018 13:02
Re: Идея Банк
Додано: Сер 07 лют, 2018 13:13
Странно. Обычно все в тел. режиме и решается. Тогда стоит познакомится ближе с сотрудниками любимого отделения.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 07 лют, 2018 13:35
Меня больше всего в этой истории удивил вопрос "Хотите платить по кредиту меньше?" - по логике вещей такой вопрос задают человеку у которого есть этот самый кредит. Я чего и слушал "музычку" до конца, поскольку хотел оператору задать вопрос, что имела в виду Идея задавая мне такой дурацкий вопрос? Где она вообще у меня кредит тот увидела, по которому я хотел бы платить меньше. Но не сложилось поморочить оператора ;(
Додано: Сер 07 лют, 2018 17:34
Re: Идея Банк
Не стоит - перспектив нет. Все решилось простым визитом , один из тысячи.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:31
Идея продолжает настойчиво наяривать со своими предложениями кредита. При том, что неделю назад я им популярно объяснил, что меня подобные предложения не интересуют. Тем не менее, звонки продолжаются. В чёрный список их Львовско-Франковский номер закинуть что-ли?
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