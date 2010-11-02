RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1477147814791480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 12:14

  Goodman написав:
  clientage написав:Позвонить в своё отд. и рассказать как Вы их любите. Они от счастья перекинут тело на карту


Отак возьмут и перекинут? Без допроса гестапо и знаний мне своего паспорта?
Не вырю.

Так Вы попробуйте, эт зависит от вашей любви к отделению. За спрос не бьют :) Вы до сих пор не знакомы с менагерами своего отделения? ПлёХо, у Идеи всё ж по-домашнему :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23377
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1906 раз.
Подякували: 2644 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:02

Re: Идея Банк

Goodman написав:
  clientage написав:Позвонить в своё отд. и рассказать как Вы их любите. Они от счастья перекинут тело на карту


Отак возьмут и перекинут? Без допроса гестапо и знаний мне своего паспорта?
Не вырю.
В моем отделении ничего по просьбам через телефон делать не хотят.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 845
З нами з: 04.09.10
Подякував: 94 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:13

Странно. Обычно все в тел. режиме и решается. Тогда стоит познакомится ближе с сотрудниками любимого отделения.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12572
З нами з: 12.08.10
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 13:35

  anikola13 написав:Flamingo
Кредит наличными на "выгодных условиях", как клиенту с хорошей кред.историей.
0,3% ежемесячная комиссия при сроке 6 месяцев, если срок больше, то растет до 2%.
15% от суммы страховка.
14 или 15% годовых проценты по кредиту.
Т.е около 65% годовых при сроке 6 месяцев.

Меня больше всего в этой истории удивил вопрос "Хотите платить по кредиту меньше?" - по логике вещей такой вопрос задают человеку у которого есть этот самый кредит. Я чего и слушал "музычку" до конца, поскольку хотел оператору задать вопрос, что имела в виду Идея задавая мне такой дурацкий вопрос? :mrgreen: Где она вообще у меня кредит тот увидела, по которому я хотел бы платить меньше. Но не сложилось поморочить оператора ;(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 20.03.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:34

Re: Идея Банк

  BBC написав:Странно. Обычно все в тел. режиме и решается. Тогда стоит познакомится ближе с сотрудниками любимого отделения.


Не стоит - перспектив нет. Все решилось простым визитом , один из тысячи.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2400
З нами з: 23.11.14
Подякував: 553 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:31

Идея продолжает настойчиво наяривать со своими предложениями кредита. При том, что неделю назад я им популярно объяснил, что меня подобные предложения не интересуют. Тем не менее, звонки продолжаются. В чёрный список их Львовско-Франковский номер закинуть что-ли?
Shustoff
 
Повідомлень: 98
З нами з: 01.11.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1477147814791480
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, bosson513, ishvara, lel, stas_kodpi і 3 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 919, 920, 921
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9204 1326664
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 21:45
bosson513
Банк Глобус 1 ... 277, 278, 279
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
2781 391427
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 21:43
lel
ВТБ Банк 1 ... 1237, 1238, 1239
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12386 2411713
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 20:32
Фантом
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.