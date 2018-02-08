Вы для этого что-то делали или они сами вернули?Мне вернули. Правда только 24 грн. 25-й рупь обещают скоро доплатить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:43
Re: Идея Банк
Вы для этого что-то делали или они сами вернули?
Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:24
Право, странные они. Что, тяжело во здесь ...."по 31 грудня 2017 року включно" исправить 7 на 8?
А так...потеряли клиентов и обороты
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