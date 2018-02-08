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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1479148014811482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:43

Re: Идея Банк

Мне вернули. Правда только 24 грн. 25-й рупь обещают скоро доплатить.
Вы для этого что-то делали или они сами вернули?
Кащей
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Повідомлень: 910
З нами з: 30.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:19

Зашёл кешбек 10% за первую покупку на карту, оформленную в январе.
Siris
 
Повідомлень: 104
З нами з: 17.02.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:24

Право, странные они. Что, тяжело во здесь ...."по 31 грудня 2017 року включно" исправить 7 на 8?
А так...потеряли клиентов и обороты
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2932
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 195 раз.
 
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