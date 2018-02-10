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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1479148014811482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:43

Re: Идея Банк

Мне вернули. Правда только 24 грн. 25-й рупь обещают скоро доплатить.
Вы для этого что-то делали или они сами вернули?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:19

Зашёл кешбек 10% за первую покупку на карту, оформленную в январе.
Siris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:24

Право, странные они. Что, тяжело во здесь ...."по 31 грудня 2017 року включно" исправить 7 на 8?
А так...потеряли клиентов и обороты
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:23

  guntherhouse777 написав:Право, странные они. Что, тяжело во здесь ...."по 31 грудня 2017 року включно" исправить 7 на 8?
А так...потеряли клиентов и обороты


певно тому так швидко кеш-бек і виплатили, а може не було його багато :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 13:25

Re: Идея Банк

Зненацька прийшла смс з проханням щось витратити в честь свята, бо в мене нібито є ліміт(по закритій карті). В іб його нема. А кілька днів тому пропонувалась кредитка. У них там як, окремі незалежні рекламні підрозділи з забороною обмінюватись даними? ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 14:36

Продлили программу КБ до 31.12.18.
Как коллеги и предполагали. ( мало того, и получили январский кб)
На сайте инфо исправят на след. неделе.
В январе продлили на месяц. в феврале- на год. Но никому об этом не сказали, ибо тайна))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 15:37

  chipmunk написав:Зненацька прийшла смс з проханням щось витратити в честь свята, бо в мене нібито є ліміт(по закритій карті). В іб його нема. А кілька днів тому пропонувалась кредитка. У них там як, окремі незалежні рекламні підрозділи з забороною обмінюватись даними? ;)

такое же СМС получил по еще 2 месяца назад закрытым картам, банк никак не смирится с оттоком клиентов, который сам же себе и инициировал :mrgreen:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:07

  Lost написав:
  chipmunk написав:Зненацька прийшла смс з проханням щось витратити в честь свята, бо в мене нібито є ліміт(по закритій карті). В іб його нема. А кілька днів тому пропонувалась кредитка. У них там як, окремі незалежні рекламні підрозділи з забороною обмінюватись даними? ;)

такое же СМС получил по еще 2 месяца назад закрытым картам, банк никак не смирится с оттоком клиентов, который сам же себе и инициировал :mrgreen:

В Универсале стоит 149 грн год обслуживания , за месяц КБ выходит максимум 200 грн . Идея , кроме ВК , больше ничем последние 3 года стабильным продуктом похвастаться не может
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:59

Re: Идея Банк

guntherhouse777 написав:Продлили программу КБ до 31.12.18.
Как коллеги и предполагали. ( мало того, и получили январский кб)
На сайте инфо исправят на след. неделе.
В январе продлили на месяц. в феврале- на год. Но никому об этом не сказали, ибо тайна))
Вот пусть посидят теперь без оборотов до конца зимы, наказаны!
Размер имеет значение.
2XL
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