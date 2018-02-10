Вы для этого что-то делали или они сами вернули?Мне вернули. Правда только 24 грн. 25-й рупь обещают скоро доплатить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:43
Re: Идея Банк
Вы для этого что-то делали или они сами вернули?
Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:24
Право, странные они. Что, тяжело во здесь ...."по 31 грудня 2017 року включно" исправить 7 на 8?
А так...потеряли клиентов и обороты
Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:23
певно тому так швидко кеш-бек і виплатили, а може не було його багато
ось так :(
Додано: Суб 10 лют, 2018 13:25
Re: Идея Банк
Зненацька прийшла смс з проханням щось витратити в честь свята, бо в мене нібито є ліміт(по закритій карті). В іб його нема. А кілька днів тому пропонувалась кредитка. У них там як, окремі незалежні рекламні підрозділи з забороною обмінюватись даними?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 10 лют, 2018 14:36
Продлили программу КБ до 31.12.18.
Как коллеги и предполагали. ( мало того, и получили январский кб)
На сайте инфо исправят на след. неделе.
В январе продлили на месяц. в феврале- на год. Но никому об этом не сказали, ибо тайна))
Додано: Суб 10 лют, 2018 15:37
такое же СМС получил по еще 2 месяца назад закрытым картам, банк никак не смирится с оттоком клиентов, который сам же себе и инициировал
Додано: Суб 10 лют, 2018 17:07
В Универсале стоит 149 грн год обслуживания , за месяц КБ выходит максимум 200 грн . Идея , кроме ВК , больше ничем последние 3 года стабильным продуктом похвастаться не может
никому не верю
Додано: Нед 11 лют, 2018 20:59
Re: Идея Банк
Вот пусть посидят теперь без оборотов до конца зимы, наказаны!
Размер имеет значение.
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