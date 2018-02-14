да есть такое .
Но, это только касается депозитов, открытых через ИБ .
Депозиты открытые через отделения - нужно топать в отделения и там опер перебросит руцями тело депозита на 2620. Нужно топать в день закрытия, иначе перейдет %% ставка по 10%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2018 06:08
Re: Идея Банк
да есть такое .
Но, это только касается депозитов, открытых через ИБ .
Депозиты открытые через отделения - нужно топать в отделения и там опер перебросит руцями тело депозита на 2620. Нужно топать в день закрытия, иначе перейдет %% ставка по 10%.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Чет 15 лют, 2018 08:58
Re: Идея Банк
Підтверджую працює лише як закрити.
А то я вже знов почав думати, що в відділення прийдеться тьопати.
Ох і банк, лише експериментами або з форуму можна дізнатись як з ним працювати
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