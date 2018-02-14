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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1480148114821483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 06:08

Re: Идея Банк

  Інкогніто написав:Теперь по окончанию депозита нужно нажимать кнопку Закрити, а не Зняти


да есть такое .
Но, это только касается депозитов, открытых через ИБ .
Депозиты открытые через отделения - нужно топать в отделения и там опер перебросит руцями тело депозита на 2620. Нужно топать в день закрытия, иначе перейдет %% ставка по 10%.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:58

Re: Идея Банк

Підтверджую працює лише як закрити.
А то я вже знов почав думати, що в відділення прийдеться тьопати.
Ох і банк, лише експериментами або з форуму можна дізнатись як з ним працювати :)
bor
 
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