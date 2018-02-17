RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1481148214831484>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 06:08

Re: Идея Банк

  Інкогніто написав:Теперь по окончанию депозита нужно нажимать кнопку Закрити, а не Зняти


да есть такое .
Но, это только касается депозитов, открытых через ИБ .
Депозиты открытые через отделения - нужно топать в отделения и там опер перебросит руцями тело депозита на 2620. Нужно топать в день закрытия, иначе перейдет %% ставка по 10%.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2084
З нами з: 08.01.15
Подякував: 384 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:58

Re: Идея Банк

Підтверджую працює лише як закрити.
А то я вже знов почав думати, що в відділення прийдеться тьопати.
Ох і банк, лише експериментами або з форуму можна дізнатись як з ним працювати :)
bor
 
Повідомлень: 269
З нами з: 19.05.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 06:28

Re: Идея Банк

  bor написав:Ох і банк


Идейный банк .

ИБ-Сообщения от банка- Архив сообщений

"Шановні клієнти!
Послуга закриття депозитного вкладу в системі Інтернет-банкінгу “Idea online” в день закінчення вкладу або його пролонгації знов доступна. В цей день в розділі меню «Деталі депозиту» активується кнопка "Закрити" (біля "Історії операцій") нажавши на яку Ви маєте можливість закрити вклад і отримати гроші на рахунок.
Дякуємо за розуміння та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю"

Но, "тема вклада открытого в отделении" НЕ РАСКРЫТА.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2084
З нами з: 08.01.15
Подякував: 384 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:55

Re: Идея Банк

На китайський НРік діждали умов кешбеку:
3.1. Повернення коштів по торгових операціях (CashBack) здійснюється в період з 1 лютого 2017 року по 28 лютого 2018 року включно
3.10. Банк може в односторонньому порядку відмовитись від нарахування винагороди за Операції СashBack.
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=250


В зв'язку чим питання, а дальше? Не ясно також, чи буде повернення за кошти витрачені в лютому?
Отака наша загадкова ідея...
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 19.04.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:00

  Ой+ написав:На китайський НРік діждали умов кешбеку:
3.1. Повернення коштів по торгових операціях (CashBack) здійснюється в період з 1 лютого 2017 року по 28 лютого 2018 року включно
3.10. Банк може в односторонньому порядку відмовитись від нарахування винагороди за Операції СashBack.
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=250


В зв'язку чим питання, а дальше? Не ясно також, чи буде повернення за кошти витрачені в лютому?
Отака наша загадкова ідея...

За лютий буде, а от як надалі невідомо. Дивно, що так ненадовго продовжили
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 12712
З нами з: 12.08.10
Подякував: 988 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:04

Невже орг. шахраї-касири з АТБ грабанули й ІДЕЮ на кеш-бек?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 12712
З нами з: 12.08.10
Подякував: 988 раз.
Подякували: 1061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:48

Re: Идея Банк

И сюда добрались свинные рыла :D
alex_b
 
Повідомлень: 501
З нами з: 24.07.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 12:09

  BBC написав:Невже орг. шахраї-касири з АТБ грабанули й ІДЕЮ на кеш-бек?


Скоро кассиры АТБ натренируются и начнут атаки на белый дом делать. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5135
З нами з: 30.11.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 00:43

  BBC написав:За лютий буде, а от як надалі невідомо. Дивно, що так ненадовго продовжили


Вже відомо. Кешбек зберігається)
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=387
riwalir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 654
З нами з: 28.04.08
Подякував: 67 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 07:33

  riwalir написав:
  BBC написав:За лютий буде, а от як надалі невідомо. Дивно, що так ненадовго продовжили


Вже відомо. Кешбек зберігається)
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=387

Да, тільки тепер згідно умов, необхідно активувати киш-миш в і-банкінгу. Зверніть увагу!
P.S. І як завжди, зміни зробили, а функціонал не доробили....
Ідея -ідейна
anikola13
 
Повідомлень: 359
З нами з: 08.02.13
Подякував: 35 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1481148214831484>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1247, 1248, 1249
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12485 2423829
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лют, 2018 10:35
chipmunk
Альфа-Банк 1 ... 5329, 5330, 5331
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
53306 6907906
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 18:04
anikola13
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3001, 3002, 3003
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30027 3696280
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 17:56
BBC
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.