да есть такое .
Но, это только касается депозитов, открытых через ИБ .
Депозиты открытые через отделения - нужно топать в отделения и там опер перебросит руцями тело депозита на 2620. Нужно топать в день закрытия, иначе перейдет %% ставка по 10%.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 06:08
Re: Идея Банк
да есть такое .
Но, это только касается депозитов, открытых через ИБ .
Депозиты открытые через отделения - нужно топать в отделения и там опер перебросит руцями тело депозита на 2620. Нужно топать в день закрытия, иначе перейдет %% ставка по 10%.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Чет 15 лют, 2018 08:58
Re: Идея Банк
Підтверджую працює лише як закрити.
А то я вже знов почав думати, що в відділення прийдеться тьопати.
Ох і банк, лише експериментами або з форуму можна дізнатись як з ним працювати
Додано: П'ят 16 лют, 2018 06:28
Re: Идея Банк
Идейный банк .
ИБ-Сообщения от банка- Архив сообщений
"Шановні клієнти!
Послуга закриття депозитного вкладу в системі Інтернет-банкінгу “Idea online” в день закінчення вкладу або його пролонгації знов доступна. В цей день в розділі меню «Деталі депозиту» активується кнопка "Закрити" (біля "Історії операцій") нажавши на яку Ви маєте можливість закрити вклад і отримати гроші на рахунок.
Дякуємо за розуміння та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю"
Но, "тема вклада открытого в отделении" НЕ РАСКРЫТА.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:55
Re: Идея Банк
На китайський НРік діждали умов кешбеку:
В зв'язку чим питання, а дальше? Не ясно також, чи буде повернення за кошти витрачені в лютому?
Отака наша загадкова ідея...
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:00
За лютий буде, а от як надалі невідомо. Дивно, що так ненадовго продовжили
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:04
Невже орг. шахраї-касири з АТБ грабанули й ІДЕЮ на кеш-бек?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:48
Re: Идея Банк
И сюда добрались свинные рыла
Додано: Суб 17 лют, 2018 12:09
Додано: Нед 18 лют, 2018 00:43
Вже відомо. Кешбек зберігається)
Додано: Нед 18 лют, 2018 07:33
Да, тільки тепер згідно умов, необхідно активувати киш-миш в і-банкінгу. Зверніть увагу!
P.S. І як завжди, зміни зробили, а функціонал не доробили....
Ідея -ідейна
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