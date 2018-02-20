Треба тратити більше. Наприклад, Супермаркетах слід скупитися не менше ніж на 1250 грн, а заправитися на АЗС/Кафе за місяць мінімум на 833,33 грн
3.6.Сума CashBack, яку може отримати Клієнт в одному Розрахунковому періоді, лімітується Банком та не може бути: - меншою за 25 (двадцять п’ять) гривень. Якщо сума, належна до виплати Клієнту відповідно до цих Умов СashBack, становить менше 25 (двадцять п’яти) гривень, кошти на поточний рахунок Клієнта невиплачуються, в т.ч. і у майбутніх періодах.
Якось інтересно рахує ідея терміни: 19.11.17 відкрив депо 3+12 міс в ІБ. 16.02.18 прийшли %, а депо перейшов у розряд додаткового терміну під 10% до 19.02.19. Чому це все не 19-го?
BBC написав:Треба тратити більше. Наприклад, Супермаркетах слід скупитися не менше ніж на 1250 грн, а заправитися на АЗС/Кафе за місяць мінімум на 833,33 грн
Тратити треба +3000 грн., бо інакше ввесь кешбек піде на абонку:
2.1.1 Менше 2999,99 грн. (включно) 25,00 грн. 2.1.2 Більше 3000,00 грн. (включно) не тарифікується Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця,наступного за місяцем відкриття рахунку https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=354
Ой+ написав:Тратити треба +3000 грн., бо інакше ввесь кешбек піде на абонку:
2.1.1 Менше 2999,99 грн. (включно) 25,00 грн. 2.1.2 Більше 3000,00 грн. (включно) не тарифікується Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця,наступного за місяцем відкриття рахунку https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=354
А не лучше ли было изложить это отак: 2.1.1 Не більше 2999.99 грн. -- 25,00 грн. 2.1.2 Від 3000.00 грн. -- не тарифікується
Ой+ написав:Тратити треба +3000 грн., бо інакше ввесь кешбек піде на абонку:
2.1.1 Менше 2999,99 грн. (включно) 25,00 грн. 2.1.2 Більше 3000,00 грн. (включно) не тарифікується Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця,наступного за місяцем відкриття рахунку https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=354
А не лучше ли было изложить это отак: 2.1.1 Не більше 2999.99 грн. -- 25,00 грн. 2.1.2 Від 3000.00 грн. -- не тарифікується
З 16-го договір (відкритий 19.11.17 на 3 міс) світився під 10 %, що в принципі влаштовувало, бо планував використати суму для погашення КБВ ближче до кінця місяця, але 21-го депо продовжився на новий 3-х місячний термін під діючу ставку, що зовсім не влаштовує. Розірвати-зняти в ІБ не мож, прийдеться тьопати до відділення. В типовому договорі таких фінтелів по датам не знайшов, окремого договору по типу як в приваті для конкретного депо, в якому би зазначали початок-кінець в ІБ ідеї нема, що все разом засмучує і виштовхує з цієї установи.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 21 лют, 2018 10:30, всього редагувалось 1 раз.