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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1481148214831484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 08:08

  riwalir написав:
  BBC написав:За лютий буде, а от як надалі невідомо. Дивно, що так ненадовго продовжили


Вже відомо. Кешбек зберігається)
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=387

Треба тратити більше. Наприклад, Супермаркетах слід скупитися не менше ніж на 1250 грн, а заправитися на АЗС/Кафе за місяць мінімум на 833,33 грн
3.6.Сума CashBack, яку може отримати Клієнт в одному Розрахунковому періоді, лімітується Банком та не може бути: - меншою за 25 (двадцять п’ять) гривень. Якщо сума, належна до виплати Клієнту відповідно до цих Умов СashBack, становить менше
25 (двадцять п’яти) гривень, кошти на поточний рахунок Клієнта невиплачуються, в т.ч. і у майбутніх періодах.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 08:09

  anikola13 написав:
  riwalir написав:
  BBC написав:За лютий буде, а от як надалі невідомо. Дивно, що так ненадовго продовжили


Вже відомо. Кешбек зберігається)
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=387

Да, тільки тепер згідно умов, необхідно активувати киш-миш в і-банкінгу. Зверніть увагу!
P.S. І як завжди, зміни зробили, а функціонал не доробили....
Ідея -ідейна

Вже підключені
Клієнти, що оформили до 01.03.2018 року продукти, на які розповсюджуються
Умови повернення коштів по торгових операціях (CashBack);
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 09:53

BBC
Так воно то так!
Але поживемо, побачимо.
В Ідеї все може бути.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 14:54

Re: Идея Банк

Якось інтересно рахує ідея терміни: 19.11.17 відкрив депо 3+12 міс в ІБ. 16.02.18 прийшли %, а депо перейшов у розряд додаткового терміну під 10% до 19.02.19. Чому це все не 19-го?

  BBC написав:Треба тратити більше. Наприклад, Супермаркетах слід скупитися не менше ніж на 1250 грн, а заправитися на АЗС/Кафе за місяць мінімум на 833,33 грн


Тратити треба +3000 грн., бо інакше ввесь кешбек піде на абонку:
2.1.1 Менше 2999,99 грн. (включно) 25,00 грн.
2.1.2 Більше 3000,00 грн. (включно) не тарифікується
Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця,наступного за місяцем відкриття рахунку https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=354
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 15:46

  Ой+ написав:Тратити треба +3000 грн., бо інакше ввесь кешбек піде на абонку:
2.1.1 Менше 2999,99 грн. (включно) 25,00 грн.
2.1.2 Більше 3000,00 грн. (включно) не тарифікується
Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця,наступного за місяцем відкриття рахунку https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=354

А не лучше ли было изложить это отак:
2.1.1 Не більше 2999.99 грн. -- 25,00 грн.
2.1.2 Від 3000.00 грн. -- не тарифікується
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:11

Re: Идея Банк

clientage написав:
  Ой+ написав:Тратити треба +3000 грн., бо інакше ввесь кешбек піде на абонку:
2.1.1 Менше 2999,99 грн. (включно) 25,00 грн.
2.1.2 Більше 3000,00 грн. (включно) не тарифікується
Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця,наступного за місяцем відкриття рахунку https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=354

А не лучше ли было изложить это отак:
2.1.1 Не більше 2999.99 грн. -- 25,00 грн.
2.1.2 Від 3000.00 грн. -- не тарифікується
За 1500 в магазинах:
Кэшбек 0
Абонка 25
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 18:30

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:Чому це все не 19-го?


Я это спрашивал 2 раза на горячей линии.
Дважды мне ответили - согласно условий договора, читайте.
************
Не стал читать, все вынес и занес в другой банк.
Слишком умные, слишком грамотные .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:16

Re: Идея Банк

З 16-го договір (відкритий 19.11.17 на 3 міс) світився під 10 %, що в принципі влаштовувало, бо планував використати суму для погашення КБВ ближче до кінця місяця, але 21-го депо продовжився на новий 3-х місячний термін під діючу ставку, що зовсім не влаштовує. Розірвати-зняти в ІБ не мож, прийдеться тьопати до відділення. В типовому договорі таких фінтелів по датам не знайшов, окремого договору по типу як в приваті для конкретного депо, в якому би зазначали початок-кінець в ІБ ідеї нема, що все разом засмучує і виштовхує з цієї установи.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 21 лют, 2018 10:30, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:29

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:але 21-го депо продовжився на новий 3-х місячний термін під діючу ставку

а депо разрывной, мона его теперь то досрочно разорвать? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:31

clientage Сьогодні узнаю, але є ставка розірвання в осн. термін 1 %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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