Эх, тут бы Аллина кредитка больше подошла.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лют, 2018 19:26
Эх, тут бы Аллина кредитка больше подошла.
Додано: Нед 25 лют, 2018 07:02
Re: Идея Банк
Можливо, хоча не знаю чи там ММС відповідний, бо чек "бутік-готель". Альфа-кредитку ще не оформив, бо є три різних, та і я безпаспортний зараз - місяць міняють книжку на ІД, бо в старому фото обтерлось і альфі не хотіли під такий відкривати кредитку, хоча на депо брали без проблем. З ідеєю зараз виходжу на чисто кредитні стосунки, а Аллою маю чисто депозитні. І такий розклад по своєму теж непоганий.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 25 лют, 2018 10:51
напомните, пожалуйста, чтоб ветку не пересматривать: если кредитку на конец месяца вывести в ноль, то 25 грн снимают за отсутствие покупок на сумму до 3000 грн?
Додано: Нед 25 лют, 2018 11:37
При абсолютном 0,00 по СЧЕТУ не снимают.
А вот если "+0.01" и более неизвестно.
Щось мені з ТАС "щастить"
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