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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1483148414851486

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 19:26

  Ой+ написав:При спробі розрахуватись в ресторані 7 кгрн. ідея дала отлуп при наявності на кредліміті ще +30 кгрн. Не знаю чи є ліміт на разову оплату, чи на день, але такі фортеля замучують. Розплатився приватівською, ще і виявилось, що заклад дає 3 % зразу знижку за розрахунок приват. карткою.

Эх, тут бы Аллина кредитка больше подошла.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 07:02

Re: Идея Банк

  guntherhouse777 написав:Эх, тут бы Аллина кредитка больше подошла.


Можливо, хоча не знаю чи там ММС відповідний, бо чек "бутік-готель". Альфа-кредитку ще не оформив, бо є три різних, та і я безпаспортний зараз - місяць міняють книжку на ІД, бо в старому фото обтерлось і альфі не хотіли під такий відкривати кредитку, хоча на депо брали без проблем. З ідеєю зараз виходжу на чисто кредитні стосунки, а Аллою маю чисто депозитні. І такий розклад по своєму теж непоганий.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:51

напомните, пожалуйста, чтоб ветку не пересматривать: если кредитку на конец месяца вывести в ноль, то 25 грн снимают за отсутствие покупок на сумму до 3000 грн?
lora
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:37

  lora написав:напомните, пожалуйста, чтоб ветку не пересматривать: если кредитку на конец месяца вывести в ноль, то 25 грн снимают за отсутствие покупок на сумму до 3000 грн?

При абсолютном 0,00 по СЧЕТУ не снимают.
А вот если "+0.01" и более неизвестно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 18:23

  Ой+ написав:При спробі розрахуватись в ресторані 7 кгрн. ідея дала отлуп при наявності на кредліміті ще +30 кгрн. Не знаю чи є ліміт на разову оплату, чи на день, але такі фортеля замучують. Розплатився приватівською, ще і виявилось, що заклад дає 3 % зразу знижку за розрахунок приват. карткою.

Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 19:50

BBC Дякую, виявилось, що денний ліміт на платежі стояв 5000. Ну та зараз уже і не актуально.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:53

  Ой+ написав:BBC Дякую, виявилось, що денний ліміт на платежі стояв 5000. Ну та зараз уже і не актуально.


... але на майбутнє пригодиться :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:59

Re: Идея Банк

При абсолютном 0,00 по СЧЕТУ не снимают.
А вот если "+0.01" и более неизвестно.
Как правильно загасить в ноль? Закину всю сумму, потраченную в январе, а они возьмут и насчитают в день биллинга проценты за смс-ную десятку/двадцатьпятку.
Кащей
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