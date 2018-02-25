Ой+ написав:При спробі розрахуватись в ресторані 7 кгрн. ідея дала отлуп при наявності на кредліміті ще +30 кгрн. Не знаю чи є ліміт на разову оплату, чи на день, але такі фортеля замучують. Розплатився приватівською, ще і виявилось, що заклад дає 3 % зразу знижку за розрахунок приват. карткою.
guntherhouse777 написав:Эх, тут бы Аллина кредитка больше подошла.
Можливо, хоча не знаю чи там ММС відповідний, бо чек "бутік-готель". Альфа-кредитку ще не оформив, бо є три різних, та і я безпаспортний зараз - місяць міняють книжку на ІД, бо в старому фото обтерлось і альфі не хотіли під такий відкривати кредитку, хоча на депо брали без проблем. З ідеєю зараз виходжу на чисто кредитні стосунки, а Аллою маю чисто депозитні. І такий розклад по своєму теж непоганий.
Ой+ написав:При спробі розрахуватись в ресторані 7 кгрн. ідея дала отлуп при наявності на кредліміті ще +30 кгрн. Не знаю чи є ліміт на разову оплату, чи на день, але такі фортеля замучують. Розплатився приватівською, ще і виявилось, що заклад дає 3 % зразу знижку за розрахунок приват. карткою.