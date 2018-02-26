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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1484148514861487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 230
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:37

Re: Идея Банк

Если завтра гасить белую через кассу, в грейс еще попадаю?
ziks
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:45

  ziks написав:Если завтра гасить белую через кассу, в грейс еще попадаю?

Ток не через ПОС, а по номеру картсчета(нарисуйте себе на... ладошке :)). Но могут и к менагеру послать за платёжкой :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:49

  clientage написав:
  ziks написав:Если завтра гасить белую через кассу, в грейс еще попадаю?

Ток не через ПОС, а по номеру картсчета(нарисуйте себе на... ладошке :)). Но могут и к менагеру послать за платёжкой :(


Если через манагера, то все будет норм?
ziks
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Повідомлень: 371
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:02

  ziks написав:
  clientage написав:
  ziks написав:Если завтра гасить белую через кассу, в грейс еще попадаю?

Ток не через ПОС, а по номеру картсчета(нарисуйте себе на... ладошке :)). Но могут и к менагеру послать за платёжкой :(


Если через манагера, то все будет норм?

ДА
ток вы номер картсчета таки выпишите на бумажку. менагеры любят вредничать в последние дни погашения кредитки :mrgreen: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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