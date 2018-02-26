|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:37
Если завтра гасить белую через кассу, в грейс еще попадаю?
-
ziks
-
-
- Повідомлень: 371
- З нами з: 22.01.12
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:45
ziks написав:
Если завтра гасить белую через кассу, в грейс еще попадаю?
Ток не через ПОС, а по номеру картсчета(нарисуйте себе на... ладошке
). Но могут и к менагеру послать за платёжкой
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23743
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1921 раз.
- Подякували: 2689 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:49
clientage написав: ziks написав:
Если завтра гасить белую через кассу, в грейс еще попадаю?
Ток не через ПОС, а по номеру картсчета(нарисуйте себе на... ладошке
). Но могут и к менагеру послать за платёжкой
Если через манагера, то все будет норм?
-
ziks
-
-
- Повідомлень: 371
- З нами з: 22.01.12
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:02
ziks написав: clientage написав: ziks написав:
Если завтра гасить белую через кассу, в грейс еще попадаю?
Ток не через ПОС, а по номеру картсчета(нарисуйте себе на... ладошке
). Но могут и к менагеру послать за платёжкой
Если через манагера, то все будет норм?
ДА
ток вы номер картсчета таки выпишите на бумажку. менагеры любят вредничать в последние дни погашения кредитки
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23743
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1921 раз.
- Подякували: 2689 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|53828
|6953690
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4465
|734911
|
|
|30147
|3708533
|
Вів 27 лют, 2018 14:43
BBC
реклама
|