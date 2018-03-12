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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1491149214931494

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 231
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:03

Re: Идея Банк

Прийшов кешбек по КБВ. Ще би позбутися % за СМС, але то певно треба в "+" зайти.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:11

Re: Идея Банк

Заказал себе Card Blanche White (тут ее, кажется, называют КБВ, правильно)?
Какие возможности пополнять эту карту без комиссий? СЕП? P2P?
Востаннє редагувалось alex_2013 в Вів 13 бер, 2018 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:15

  alex_2013 написав:тут ее, кажется, называют КБЦ, правильно

Нет - первый раз от вас слышим, точнее видим.

СЭП - оптимально.
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 13 бер, 2018 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:15

  alex_2013 написав:Заказал себе Card Blanche White (тут ее, кажется, называют КБЦ, правильно)?
Какие возможности пополнять эту карту без комиссий? СЕП? P2P?

Без комисса - отделение и СЕП
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