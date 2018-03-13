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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:03
Прийшов кешбек по КБВ. Ще би позбутися % за СМС, але то певно треба в "+" зайти.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:16
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:11
Заказал себе Card Blanche White (тут ее, кажется, называют КБВ, правильно)?
Какие возможности пополнять эту карту без комиссий? СЕП? P2P?
Востаннє редагувалось alex_2013
в Вів 13 бер, 2018 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:15
alex_2013 написав:
тут ее, кажется, называют КБЦ, правильно
Нет - первый раз от вас слышим, точнее видим.
СЭП - оптимально.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Вів 13 бер, 2018 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 10:15
alex_2013 написав:
Заказал себе Card Blanche White (тут ее, кажется, называют КБЦ, правильно)?
Какие возможности пополнять эту карту без комиссий? СЕП? P2P?
Без комисса - отделение и СЕП
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:59
BBC написав: cdj2 написав:
Кстати с КБВ стали драть комиссию за коммуналку за свои. За кредитные не пускает ибо лимит овердрафта на счёте не прописан.
Коммуналку в ИБ?
Да
Сейчас бучу у болванчиков подниму.
Свинорыл 80lvl
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Додано: Вів 13 бер, 2018 16:01
ukrprom2014 написав:
Використаний ліміт 100,72 UAH?
потратили 100,72 грн. в березні чи в лютому?
ось так :(
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d_12
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Додано: Вів 13 бер, 2018 23:38
d_12 написав: ukrprom2014 написав:
Використаний ліміт 100,72 UAH?
потратили 100,72 грн. в березні чи в лютому?
Тягнеться ще з лютого.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 14 бер, 2018 01:25
Странная какая то история. В феврале заплатил за золото картой, баланс на карте уменьшен на эту сумму, а выписке нет никакого даже упоминания.
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otg
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Вів 13 бер, 2018 15:56
d_12
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