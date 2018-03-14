RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1492149314941495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 231
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:14

  Квесторе_поверніться написав:Де золото продають? :oops:
Да не, это не банковское золото. Изделие в магазе. :)
otg
 
Повідомлень: 1788
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:52

Re: Идея Банк

Звонила Зоряна, предлагала "практически даром" кредит наличными. Спросил какая эффективная ставка. Переспросила вопрос и бросила трубку. Иначе бы перезвонила, если разрыва связи.
Это перемога - сотрудники банка не знают значений банковских терминов.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2723
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:07

Моему товарищу тож позвонила, только Марьяна.
Кентик тоже не знаком с термином эффективная ставка.
Но он упростил: Попросил 50К, Марьяна бодрым голосом сказала, что на руки 42К. И в месяц платить столько то. Перемножив на количество месяцев, выяснил, что всего отдать надо 160 800 грн.
Надо полагать, вот это и есть даром.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3053
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1492149314941495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, begemoto, Google Feedfetcher, Stringer, wig, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5456, 5457, 5458
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
54573 7034811
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 14:41
skorpi
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 534, 535, 536
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5353 1319213
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 14:34
curiousobro
ВТБ Банк 1 ... 1264, 1265, 1266
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12659 2450619
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 12:51
LuckyG
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14943)
15.03.2018 15:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.