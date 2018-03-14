Да не, это не банковское золото. Изделие в магазе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:14
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:52
Re: Идея Банк
Звонила Зоряна, предлагала "практически даром" кредит наличными. Спросил какая эффективная ставка. Переспросила вопрос и бросила трубку. Иначе бы перезвонила, если разрыва связи.
Это перемога - сотрудники банка не знают значений банковских терминов.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:07
Моему товарищу тож позвонила, только Марьяна.
Кентик тоже не знаком с термином эффективная ставка.
Но он упростил: Попросил 50К, Марьяна бодрым голосом сказала, что на руки 42К. И в месяц платить столько то. Перемножив на количество месяцев, выяснил, что всего отдать надо 160 800 грн.
Надо полагать, вот это и есть даром.
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