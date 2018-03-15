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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1492149314941495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 231
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:14

  Квесторе_поверніться написав:Де золото продають? :oops:
Да не, это не банковское золото. Изделие в магазе. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:52

Re: Идея Банк

Звонила Зоряна, предлагала "практически даром" кредит наличными. Спросил какая эффективная ставка. Переспросила вопрос и бросила трубку. Иначе бы перезвонила, если разрыва связи.
Это перемога - сотрудники банка не знают значений банковских терминов.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:07

Моему товарищу тож позвонила, только Марьяна.
Кентик тоже не знаком с термином эффективная ставка.
Но он упростил: Попросил 50К, Марьяна бодрым голосом сказала, что на руки 42К. И в месяц платить столько то. Перемножив на количество месяцев, выяснил, что всего отдать надо 160 800 грн.
Надо полагать, вот это и есть даром.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:17

  guntherhouse777 написав:Моему товарищу тож позвонила, только Марьяна.
Кентик тоже не знаком с термином эффективная ставка.
Но он упростил: Попросил 50К, Марьяна бодрым голосом сказала, что на руки 42К. И в месяц платить столько то. Перемножив на количество месяцев, выяснил, что всего отдать надо 160 800 грн.
Надо полагать, вот это и есть даром.

А нема там к-л льготных 3 мес, када ставка 0.01%?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 02:15

Шукав де оформити довіреність. Зайшов в одну нотаріальну контору у Львові, запитав:"Скільки коштуватиме оформлення довіреності на третю особу?" Ступор. Не знають, що таке третя особа... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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