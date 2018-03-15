Да не, это не банковское золото. Изделие в магазе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:14
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:52
Re: Идея Банк
Звонила Зоряна, предлагала "практически даром" кредит наличными. Спросил какая эффективная ставка. Переспросила вопрос и бросила трубку. Иначе бы перезвонила, если разрыва связи.
Это перемога - сотрудники банка не знают значений банковских терминов.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:07
Моему товарищу тож позвонила, только Марьяна.
Кентик тоже не знаком с термином эффективная ставка.
Но он упростил: Попросил 50К, Марьяна бодрым голосом сказала, что на руки 42К. И в месяц платить столько то. Перемножив на количество месяцев, выяснил, что всего отдать надо 160 800 грн.
Надо полагать, вот это и есть даром.
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:17
А нема там к-л льготных 3 мес, када ставка 0.01%?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 02:15
Шукав де оформити довіреність. Зайшов в одну нотаріальну контору у Львові, запитав:"Скільки коштуватиме оформлення довіреності на третю особу?" Ступор. Не знають, що таке третя особа...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:59
clientage,
не знаю, товарищ ничего не говорил по поводу льготных месяцев. Он был несколько удивлен, ошеломлен и даже ошарашен этими двумя цифрами)
С чем со мной и поделился, употребляя выражения, которые они не мог высказать той Марьяне.
Козак-характерник,
Вы на каком языке спросили у нотариуса о доверке?
Может, с Вами просто не захотели общаться?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:51
тоді в березні погасити в 0, 25 грн не мали б брати.
ось так :(
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:01
в мене теж подібне було, але не за золото
після спілкування з працівником Ідеї, я зрозумів, що продавець провів операції через термінал, це Ідея ці кошти заблокувала (подивіться з ІБ в заблокованих сумах), а потім чи вимкнув термінал чи не тицьнув на якусь кнопку, щоб передати інформацію в банк-власник терміналу, тому кошти "зависли" - заблокувались, блок до місяця, через місяць, якщо їх не спишуть - вони розблокуються.
у мене в десь через три тижні сума провелась.
ось так :(
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