Да не, это не банковское золото. Изделие в магазе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:14
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:52
Re: Идея Банк
Звонила Зоряна, предлагала "практически даром" кредит наличными. Спросил какая эффективная ставка. Переспросила вопрос и бросила трубку. Иначе бы перезвонила, если разрыва связи.
Это перемога - сотрудники банка не знают значений банковских терминов.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:07
Моему товарищу тож позвонила, только Марьяна.
Кентик тоже не знаком с термином эффективная ставка.
Но он упростил: Попросил 50К, Марьяна бодрым голосом сказала, что на руки 42К. И в месяц платить столько то. Перемножив на количество месяцев, выяснил, что всего отдать надо 160 800 грн.
Надо полагать, вот это и есть даром.
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:17
А нема там к-л льготных 3 мес, када ставка 0.01%?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 02:15
Шукав де оформити довіреність. Зайшов в одну нотаріальну контору у Львові, запитав:"Скільки коштуватиме оформлення довіреності на третю особу?" Ступор. Не знають, що таке третя особа...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:59
clientage,
не знаю, товарищ ничего не говорил по поводу льготных месяцев. Он был несколько удивлен, ошеломлен и даже ошарашен этими двумя цифрами)
С чем со мной и поделился, употребляя выражения, которые они не мог высказать той Марьяне.
Козак-характерник,
Вы на каком языке спросили у нотариуса о доверке?
Может, с Вами просто не захотели общаться?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:51
тоді в березні погасити в 0, 25 грн не мали б брати.
ось так :(
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:01
в мене теж подібне було, але не за золото
після спілкування з працівником Ідеї, я зрозумів, що продавець провів операції через термінал, це Ідея ці кошти заблокувала (подивіться з ІБ в заблокованих сумах), а потім чи вимкнув термінал чи не тицьнув на якусь кнопку, щоб передати інформацію в банк-власник терміналу, тому кошти "зависли" - заблокувались, блок до місяця, через місяць, якщо їх не спишуть - вони розблокуються.
у мене в десь через три тижні сума провелась.
ось так :(
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:04
Ні і в заблокованих нема цієі суми.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:16
Насколько помню калцентр Идеи остался в Ивано-Франковске. Марьян-Зорян не учат таким умным словам как эффективная ставка чтобы потенциональная жертва не поняла как их жестоко полюбят эти ростовщики из Идеи.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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