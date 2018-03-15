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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1492149314941495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 231
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:14

  Квесторе_поверніться написав:Де золото продають? :oops:
Да не, это не банковское золото. Изделие в магазе. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:52

Re: Идея Банк

Звонила Зоряна, предлагала "практически даром" кредит наличными. Спросил какая эффективная ставка. Переспросила вопрос и бросила трубку. Иначе бы перезвонила, если разрыва связи.
Это перемога - сотрудники банка не знают значений банковских терминов.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:07

Моему товарищу тож позвонила, только Марьяна.
Кентик тоже не знаком с термином эффективная ставка.
Но он упростил: Попросил 50К, Марьяна бодрым голосом сказала, что на руки 42К. И в месяц платить столько то. Перемножив на количество месяцев, выяснил, что всего отдать надо 160 800 грн.
Надо полагать, вот это и есть даром.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:17

  guntherhouse777 написав:Моему товарищу тож позвонила, только Марьяна.
Кентик тоже не знаком с термином эффективная ставка.
Но он упростил: Попросил 50К, Марьяна бодрым голосом сказала, что на руки 42К. И в месяц платить столько то. Перемножив на количество месяцев, выяснил, что всего отдать надо 160 800 грн.
Надо полагать, вот это и есть даром.

А нема там к-л льготных 3 мес, када ставка 0.01%?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 02:15

Шукав де оформити довіреність. Зайшов в одну нотаріальну контору у Львові, запитав:"Скільки коштуватиме оформлення довіреності на третю особу?" Ступор. Не знають, що таке третя особа... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:59

clientage,
не знаю, товарищ ничего не говорил по поводу льготных месяцев. Он был несколько удивлен, ошеломлен и даже ошарашен этими двумя цифрами)
С чем со мной и поделился, употребляя выражения, которые они не мог высказать той Марьяне.

Козак-характерник,
Вы на каком языке спросили у нотариуса о доверке?
Может, с Вами просто не захотели общаться?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:51

  ukrprom2014 написав:
  d_12 написав:
  ukrprom2014 написав:Використаний ліміт 100,72 UAH?


потратили 100,72 грн. в березні чи в лютому?

Тягнеться ще з лютого.


тоді в березні погасити в 0, 25 грн не мали б брати.
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:01

  otg написав:Странная какая то история. В феврале заплатил за золото картой, баланс на карте уменьшен на эту сумму, а выписке нет никакого даже упоминания.


в мене теж подібне було, але не за золото :(
після спілкування з працівником Ідеї, я зрозумів, що продавець провів операції через термінал, це Ідея ці кошти заблокувала (подивіться з ІБ в заблокованих сумах), а потім чи вимкнув термінал чи не тицьнув на якусь кнопку, щоб передати інформацію в банк-власник терміналу, тому кошти "зависли" - заблокувались, блок до місяця, через місяць, якщо їх не спишуть - вони розблокуються.

у мене в десь через три тижні сума провелась.
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:04

  d_12 написав:
  otg написав:Странная какая то история. В феврале заплатил за золото картой, баланс на карте уменьшен на эту сумму, а выписке нет никакого даже упоминания.


в мене теж подібне було, але не за золото :(
після спілкування з працівником Ідеї, я зрозумів, що продавець провів операції через термінал, це Ідея ці кошти заблокувала (подивіться з ІБ в заблокованих сумах), а потім чи вимкнув термінал чи не тицьнув на якусь кнопку, щоб передати інформацію в банк-власник терміналу, тому кошти "зависли" - заблокувались, блок до місяця, через місяць, якщо їх не спишуть - вони розблокуються.

у мене в десь через три тижні сума провелась.

Ні і в заблокованих нема цієі суми.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:16

  2XL написав:Звонила Зоряна, предлагала "практически даром" кредит наличными. Спросил какая эффективная ставка. Переспросила вопрос и бросила трубку. Иначе бы перезвонила, если разрыва связи.
Это перемога - сотрудники банка не знают значений банковских терминов.
Насколько помню калцентр Идеи остался в Ивано-Франковске. Марьян-Зорян не учат таким умным словам как эффективная ставка чтобы потенциональная жертва не поняла как их жестоко полюбят эти ростовщики из Идеи.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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