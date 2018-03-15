Тоже позвонила какая-то Снежана.
Вопрос про эффективную ставку не осилила, но ответ - дала: "Берёте 50 - отдаёте 75".
Смешно
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:23
Тоже позвонила какая-то Снежана.
Вопрос про эффективную ставку не осилила, но ответ - дала: "Берёте 50 - отдаёте 75".
Смешно
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:57
Re: Идея Банк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:42
Re: Идея Банк
Можно и не брать, а сразу вернуть 25.
реклама
|