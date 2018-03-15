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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:23
Тоже позвонила какая-то Снежана.
Вопрос про эффективную ставку не осилила, но ответ - дала: "Берёте 50 - отдаёте 75".
Смешно
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mustbe
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:57
alex lem написав:
Насколько помню калцентр Идеи остался в Ивано-Франковске.
Код 032 Львів
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:42
mustbe написав:Тоже позвонила какая-то Снежана.
Вопрос про эффективную ставку не осилила, но ответ - дала: "Берёте 50 - отдаёте 75".
Смешно
Можно и не брать, а сразу вернуть 25.
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Інкогніто
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:36
Ой+ написав: alex lem написав:
Насколько помню калцентр Идеи остался в Ивано-Франковске.
Код 032 Львів
не знаю откуда вам звонили, но меня доставали не раз с кредитом наличными с Идеи с тел. 0342591321 С пол года уже угомонились. 0342- это таки Ивано-Франковск
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alex lem
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:05
alex lem
останні дзвінки 0322363702, 0322363704, 0322363709, хоча є к-ц і в Франківську https://www.work.ua/jobs/2935782/
Не так добре з грошима, як погано без них.
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