Тоже позвонила какая-то Снежана.
Вопрос про эффективную ставку не осилила, но ответ - дала: "Берёте 50 - отдаёте 75".
Смешно
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:23
Тоже позвонила какая-то Снежана.
Вопрос про эффективную ставку не осилила, но ответ - дала: "Берёте 50 - отдаёте 75".
Смешно
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:57
Re: Идея Банк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:42
Re: Идея Банк
Можно и не брать, а сразу вернуть 25.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:36
Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:05
alex lem останні дзвінки 0322363702, 0322363704, 0322363709, хоча є к-ц і в Франківську
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:10
Українською. А яка різниця?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 17 бер, 2018 07:56
Re: Идея Банк
Знову ідея морочить голову з депозитом відкритим в ІБ. Термін був до 19-го березня, вже прийшла СМС про %. Депо світиться під додат. термін 10 %. Ні зняти, ні розірвати в ІБ не можливо. Знову прийдеться морочитись у відділенні, тільки в лютому мав аналогічну ситуацію. Втішає, що це було останнє депо в цій банці.
Не так добре з грошима, як погано без них.
реклама
|