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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1493149414951496

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 231
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:23

Тоже позвонила какая-то Снежана.
Вопрос про эффективную ставку не осилила, но ответ - дала: "Берёте 50 - отдаёте 75".
Смешно
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:57

Re: Идея Банк

  alex lem написав:Насколько помню калцентр Идеи остался в Ивано-Франковске.


Код 032 Львів
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:42

Re: Идея Банк

mustbe написав:Тоже позвонила какая-то Снежана.
Вопрос про эффективную ставку не осилила, но ответ - дала: "Берёте 50 - отдаёте 75".
Смешно
Можно и не брать, а сразу вернуть 25.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:36

  Ой+ написав:
  alex lem написав:Насколько помню калцентр Идеи остался в Ивано-Франковске.


Код 032 Львів

не знаю откуда вам звонили, но меня доставали не раз с кредитом наличными с Идеи с тел. 0342591321 С пол года уже угомонились. 0342- это таки Ивано-Франковск
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:05

alex lem останні дзвінки 0322363702, 0322363704, 0322363709, хоча є к-ц і в Франківську https://www.work.ua/jobs/2935782/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:10

  guntherhouse777 написав:Козак-характерник,
Вы на каком языке спросили у нотариуса о доверке?
Может, с Вами просто не захотели общаться?

Українською. А яка різниця?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 07:56

Re: Идея Банк

Знову ідея морочить голову з депозитом відкритим в ІБ. Термін був до 19-го березня, вже прийшла СМС про %. Депо світиться під додат. термін 10 %. Ні зняти, ні розірвати в ІБ не можливо. Знову прийдеться морочитись у відділенні, тільки в лютому мав аналогічну ситуацію. Втішає, що це було останнє депо в цій банці.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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