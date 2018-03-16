Додано: Суб 17 бер, 2018 07:56

Знову ідея морочить голову з депозитом відкритим в ІБ. Термін був до 19-го березня, вже прийшла СМС про %. Депо світиться під додат. термін 10 %. Ні зняти, ні розірвати в ІБ не можливо. Знову прийдеться морочитись у відділенні, тільки в лютому мав аналогічну ситуацію. Втішає, що це було останнє депо в цій банці.

Не так добре з грошима, як погано без них.