Тоже позвонила какая-то Снежана.
Вопрос про эффективную ставку не осилила, но ответ - дала: "Берёте 50 - отдаёте 75".
Смешно
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:23
Тоже позвонила какая-то Снежана.
Вопрос про эффективную ставку не осилила, но ответ - дала: "Берёте 50 - отдаёте 75".
Смешно
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:57
Re: Идея Банк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:42
Re: Идея Банк
Можно и не брать, а сразу вернуть 25.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:36
Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:05
alex lem останні дзвінки 0322363702, 0322363704, 0322363709, хоча є к-ц і в Франківську
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:10
Українською. А яка різниця?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 17 бер, 2018 07:56
Re: Идея Банк
Знову ідея морочить голову з депозитом відкритим в ІБ. Термін був до 19-го березня, вже прийшла СМС про %. Депо світиться під додат. термін 10 %. Ні зняти, ні розірвати в ІБ не можливо. Знову прийдеться морочитись у відділенні, тільки в лютому мав аналогічну ситуацію. Втішає, що це було останнє депо в цій банці.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:03
Re: Идея Банк
В дату закриття має доступнитися кнопка Розірвати.
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:22
Если срок окончания попадает на рабочий день - появляется доступной кнопка зняти, а если на выходной - то её нет и остаётся по прежнему только в отделение в первый рабочий день, после выходного... Во всяком случае у меня так было на прошлой и позапрошлой неделе...
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:00
Re: Идея Банк
Так ідея в тому, що депо вперше укладений 19.03.2015, три роки продовжувався знову ж до 19-го. Чомусь тепер ідея обрізала термін і перевела в статус до зап. під 10 %. Ні зняти ні розірвати не пускає. Прийдеться в понеділок знову тратити час на відділення, бо подібну історію мав місяць назад. Виникає питання чому ідея обрізає термін, в графіку платежів та і взагалі всюди була цифра 19.03, а по-друге, що за така вбога функціональність ІБ, раз там не можна спокійно розпорядитись своїм депо.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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