|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 14:37
Ой+ написав:Так ідея в тому, що депо вперше укладений 19.03.2015, три роки продовжувався знову ж до 19-го. Чомусь тепер ідея обрізала термін і перевела в статус до зап. під 10 %. Ні зняти ні розірвати не пускає. Прийдеться в понеділок знову тратити час на відділення, бо подібну історію мав місяць назад. Виникає питання чому ідея обрізає термін, в графіку платежів та і взагалі всюди була цифра 19.03, а по-друге, що за така вбога функціональність ІБ, раз там не можна спокійно розпорядитись своїм депо.
19-го может кнопка активируется и все будет хорошо.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 1831
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|54647
|7044539
|
|
|30251
|3724155
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12660
|2451799
|
Суб 17 бер, 2018 11:16
BBC
реклама
|