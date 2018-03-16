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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1494149514961497

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 231
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
34
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:37

Re: Идея Банк

Ой+ написав:Так ідея в тому, що депо вперше укладений 19.03.2015, три роки продовжувався знову ж до 19-го. Чомусь тепер ідея обрізала термін і перевела в статус до зап. під 10 %. Ні зняти ні розірвати не пускає. Прийдеться в понеділок знову тратити час на відділення, бо подібну історію мав місяць назад. Виникає питання чому ідея обрізає термін, в графіку платежів та і взагалі всюди була цифра 19.03, а по-друге, що за така вбога функціональність ІБ, раз там не можна спокійно розпорядитись своїм депо.
19-го может кнопка активируется и все будет хорошо.
Aps
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  #<1 ... 1494149514961497
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