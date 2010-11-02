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Идея Банк
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:37
Ой+ написав:Так ідея в тому, що депо вперше укладений 19.03.2015, три роки продовжувався знову ж до 19-го. Чомусь тепер ідея обрізала термін і перевела в статус до зап. під 10 %. Ні зняти ні розірвати не пускає. Прийдеться в понеділок знову тратити час на відділення, бо подібну історію мав місяць назад. Виникає питання чому ідея обрізає термін, в графіку платежів та і взагалі всюди була цифра 19.03, а по-друге, що за така вбога функціональність ІБ, раз там не можна спокійно розпорядитись своїм депо.
19-го может кнопка активируется и все будет хорошо.
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Aps
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:00
otg написав:
Ні і в заблокованих нема цієі суми.
може вона вже в проведених?
ось так :(
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d_12
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:25
Aps написав:
19-го может кнопка активируется и все будет хорошо.
Таки прогулявся до відділення, закрив депо, добре що на диво не було звичних черг.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Вів 20 бер, 2018 05:11
3.1. Повернення коштів по торгових операціях (CashBack) здійснюється в період з 1 лютого 2017 року
по 28 лютого 2018 року включно.
Это по КБВ в действующей редакции. А в реальной жизни как? продлили?
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guntherhouse777
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Додано: Вів 20 бер, 2018 05:58
guntherhouse777 написав:
3.1. Повернення коштів по торгових операціях (CashBack) здійснюється в період з 1 лютого 2017 року
по 28 лютого 2018 року включно.
Это по КБВ в действующей редакции. А в реальной жизни как? продлили?
Не там смотрите. Продлили и изменили. Минимально кеш-бек 25 грн.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:29
BBC написав:
Минимально кеш-бек 25 грн.
за разовою операцією чи за період?
ось так :(
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d_12
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:01
d_12 написав: BBC написав:
Минимально кеш-бек 25 грн.
за разовою операцією чи за період?
За період min 25 UAH
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:22
Вопросы по Кард Бланш Блю:
1) Пополнение безналом с интернет-банкинга другого банка (СЭП) без комиссии или Идея за вход на эту карту что-то берет (не вижу ничего в тарифах на предмет этого, на форуме тоже однозначный ответ только по Кард Бланш Вайт)?
2) Снятие налички реально без комиссии во всех украинских банкоматах или есть какие-то комиссии?
3) Грейса я так понял там нет? например 2 числа тек месяца снял 5000 грн, 25 числа этого же месяца вернул их обратно путем какого-то пополнения, 2% от 5000 за пользовние кредитом я полюбому должен заплатить?
Кто сталкивался, подскажите плиз.
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oleks1y
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