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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 05:15
BBC,
Спасибо.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 21 бер, 2018 15:53
Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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