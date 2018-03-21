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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1495149614971498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 05:15

BBC,
Спасибо.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:53

Re: Идея Банк

Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:10

  cdj2 написав:Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
А без карт он же работает?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:52

  BBC написав:
  cdj2 написав:Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
А без карт он же работает?

нафига он нужен без карты?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:50

  Stringer написав:
  BBC написав:
  cdj2 написав:Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
А без карт он же работает?

нафига он нужен без карты?
Шаровой безнал вход. Многие зачисления привязаны к этому 2620
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:56

BBC ну так кто мешал вместе с выгодным сразу открыть базовый без карты?
а зачем два шаровых счета?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:35

  Stringer написав:BBC ну так кто мешал вместе с выгодным сразу открыть базовый без карты?
а зачем два шаровых счета?

А зачем Базовый если есть Выгодный?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 1495149614971498
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