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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 05:15
BBC,
Спасибо.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 21 бер, 2018 15:53
Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 21 бер, 2018 21:10
cdj2 написав:
Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
А без карт он же работает?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:52
BBC написав: cdj2 написав:
Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
А без карт он же работает?
нафига он нужен без карты?
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Stringer
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:50
Stringer написав: BBC написав: cdj2 написав:
Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
А без карт он же работает?
нафига он нужен без карты?
Шаровой безнал вход. Многие зачисления привязаны к этому 2620
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:56
BBC ну так кто мешал вместе с выгодным сразу открыть базовый без карты?
а зачем два шаровых счета?
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Stringer
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:35
Stringer написав:BBC
ну так кто мешал вместе с выгодным сразу открыть базовый без карты?
а зачем два шаровых счета?
А зачем Базовый если есть Выгодный?
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