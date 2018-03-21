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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 05:15
BBC,
Спасибо.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 21 бер, 2018 15:53
Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 21 бер, 2018 21:10
cdj2 написав:
Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
А без карт он же работает?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:52
BBC написав: cdj2 написав:
Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
А без карт он же работает?
нафига он нужен без карты?
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Stringer
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:50
Stringer написав: BBC написав: cdj2 написав:
Кстати есть инфо что с марта "Выгодный" не перевыпускают.
А без карт он же работает?
нафига он нужен без карты?
Шаровой безнал вход. Многие зачисления привязаны к этому 2620
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:56
BBC ну так кто мешал вместе с выгодным сразу открыть базовый без карты?
а зачем два шаровых счета?
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Stringer
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:35
Stringer написав:BBC
ну так кто мешал вместе с выгодным сразу открыть базовый без карты?
а зачем два шаровых счета?
А зачем Базовый если есть Выгодный?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:07
BBC написав: Stringer написав:BBC
ну так кто мешал вместе с выгодным сразу открыть базовый без карты?
а зачем два шаровых счета?
А зачем Базовый если есть Выгодный?
все по безналу скапливается на свободный онлайн,с него на карту и далее р2р на путь,альфа и приват через доходную,например
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:19
BBC написав: Stringer написав:BBC
ну так кто мешал вместе с выгодным сразу открыть базовый без карты?
а зачем два шаровых счета?
А зачем Базовый если есть Выгодный?
что не ждать 2 часа синхронизации с упц
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Stringer
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:40
Колеги з досвідом, який джентльменський набір карт треба тут мати, щоб депо відкрити онлайн і поповнювати його р2р (і отримані %% щоб теж р2р на Моню, наприклад, переказувати) ?
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maxprofit
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