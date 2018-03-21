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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1496149714981499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:25

  maxprofit написав:Колеги з досвідом, який джентльменський набір карт треба тут мати, щоб депо відкрити онлайн і поповнювати його р2р (і отримані %% щоб теж р2р на Моню, наприклад, переказувати) ?

любую дебетную карту надо иметь, самая дешевая в тарифе Базовый была, как сейчас называется - не в курсе
Stringer
 
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  #<1 ... 1496149714981499
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